Pogacar forsvarer førertrøje med etapesejr i UAE Tour

Sidste års Tour de France-vinder, Tadej Pogacar, har indledt 2021 på fremragende vis og vandt tirsdag 3. etape af UAE Tour.

UAE Emirates-stjernen var bedst på World Tour-løbets kongeetape, da sloveneren på den sidste stigning var stærkere end de øvrige rivaler.

Adam Yates fra Ineos var den eneste, der kunne følge med til slut.

Afslutningen fladede lidt ud før målstregen, så det nærmest blev en sprint til slut, og her var Pogacar markant hurtigere end Adam Yates.

Pogacar forsvarede med etapesejren den samlede føring i løbet, og han er nu 43 sekunder foran Adam Yates på andenpladsen.

- Det var super hårdt, men jeg er glad for at vinde. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre i spurten. Så jeg startede tidligt, da det var svært at passere på grund af svingene. Så det var super godt.

- Der er stadig fire etaper tilbage, og alt kan ske. Det bliver en hård kamp hele vejen, siger Pogacar til Eurosport.

Mathias Skjelmose var godt kørende på etapen og kom ind over stregen lige uden for top-10.

Med præstationen rykkede den 20-årige danske Trek-rytter frem som samlet nummer seks - 2 minutter og 36 sekunder efter Pogacar. Inden etapen var Skjelmose samlet nummer ti.

Chris Froome, der er skiftet til Israel Start-Up Nation, faldt hurtigt fra, da det først gik stejlt opad. Han tabte omkring fem minutter til de bedste.