Pogacar gør rent bord med etapesejr og samlet triumf

Cykelfænomenet Tadej Pogacar var skreget op som den helt store favorit til årets første World Tour-løb, UAE Tour. Og sloveneren skuffede ikke.

Lørdag løb rytteren fra UAE Emirates med det hele, da han vandt 7. etape foran Adam Yates (Ineos) og Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) og cementerede den samlede sejr i løbet.

Pogacar afværgede Yates' mange angreb på finalebjerget Jebel Hafeet og spurtede til sidst forbi briten til sin anden etapesejr i årets udgave af løbet i De Forenede Arabiske Emirater.

Ligesom på etapen må Yates og Bilbao tage til takke med henholdsvis anden- og tredjepladsen i klassementet.

Tidligere på dagen fik en dansker en noget uventet hovedrolle på den 148 kilometer lange bjergetape.

Normalt er Michael Mørkøv mest aktiv på de flade etaper, men lørdag var han en del af et udbrud som holdt frem til den afsluttende stigning.

Det viste sig dog, at udbruddet ikke havde en chance for at holde hjem, og allerede med omkring otte kilometer tilbage var lykkeridderne opslugt.

Imens kom Pogacars holdkammerat Rafal Majka med første angreb fra favoritgruppen, som blev mindre og mindre.

Majka fik ikke lov til at slippe væk, men Pogacars hold så ud til at have fint styr på konkurrenterne.

Men med 3,2 kilometer igen stak Adam Yates af og lagde pres på Pogacar, som fulgte med uden problemer.

Kort efter angreb Yates igen, og han gav alt i jagten på sejren. Men som så ofte før lod Pogacar sig ikke kyse, og på de sidste meter strøg han kraftfuldt forbi Ineos-rytteren.