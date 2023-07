Pogacar hylder Vingegaard: - Enorm respekt

Tadej Pogacar fik revancheret sin store nedtur med en sidste sejr og bukker sig i støvet for Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar fik med en sejr på 20. etape til Le Markstein revancheret lidt af den nedtur, han fik på Tourens kongeetape til Courchevel, hvor han gik helt ned på mammut-stigningen Col de la Loze og tabte næsten seks minutter til Jonas Vingegaard.

Det store tidstab på 17. etape betød, at Touren de facto var afgjort efter en stribe tætte etaper, og Tadej Pogacar havde på pressemødet efter 20. etape haft god tid til at tænke over tingene.

Foto: Benoit Tessier/Reuters

Respekt for Jonas

Og det gjorde han ved at hylde sin danske rival.

- Men vi havde gode kampe gennem hele Touren. Jeg har enorm respekt for ham. Han er en rigtig sød fyr, og en af de bedste klatrere i verden. Og når det kommer til Tour de France, så er han i øjeblikket den bedste. Det er et løb, der virkelig passer ham - han er god til at forberede sig mentalt og fysisk.

- Så ja, jeg har enorm respekt for ham, forklarede sloveneren.

Annonce:

Han kan fortsat ikke forklare, hvorfor han ramte muren på Col de la Loze, men han har en meget ligetil forklaring af, hvorfor han tabte Touren.

- Han havde to rigtigt fantastiske dage, og jeg kunne ikke matche ham der. Og så var der en dag, hvor jeg selv leverede min værste dag nogensinde, lød analysen.

Foto: Claus Bonnerup

Måske ændringer

Pogacar har gennem året leveret fantastiske resultater med sejre i Flandern Rundt, Amstel Gold Race og Flèche Wallone, mens det blev til topplaceringer i Milano-Sanremo og E3 Classic.

Mange har sat spørgsmålstegn ved, om det er et smart valg, eller om han skulle fokusere mere på Touren som Jonas Vingegaard.

- Jeg kan godt lide udfordringer. I år var det en udfordring at vinde i klassikerne og så komme til Touren bagefter. Det kan gøre året hårdere.

- Måske gør vi det anderledes næste år med andre udfordringer. Det er stadig for tidligt at tænke på, sagde Pogacar, der dog fortsat ser Touren som et stort mål:

- Hvis alt går efter planen, kommer jeg igen. Stærkere og uden skader. Klar til en ny kamp mod Jonas.