Pogacar inden Tour-start: - Det tænker jeg ikke på

Da Tadej Pogacar sidste år knækkede under Touren - først på Granon-etapen og siden på etapen til Hautacam - skete det efter insisterende samarbejde fra Jumbo-Visma-rytterne under ledelse af Jonas Vingegaard.

Et synligt bevis på, at den ellers så suveræne slovener kan overmandes, hvis man arbejder sammen.

Men Jumbo-Visma-opvisningen har enten ikke gjort det store indtryk på Pogacar - eller også fortrænger han det. I hvert fald slog han inden årets Tour-start i Bilbao fast, at Jumbo-Vismas kørsel sidste år ikke fylder i hans bevidsthed.

- Det tænker jeg ikke på. Jeg tænker på mit eget holds præstation i år og fokuserer på den. Man skal have fokus på sig selv, sagde han.

Lærer fra løb til løb

Han ville dog gerne indrømme, at han har taget nogle erfaringer med sig fra sidste års Tour.

- Man lærer altid meget fra løb til løb - specielt i en Grand Tour. Sidste år høstede jeg meget erfaring. Der var jeg ikke god nok til at vinde. Jonas var stærkere i visse aspekter af løbet.

I år er han manden, der skal slås. Han var dominerende til Critérium du Dauphiné, og han sagde, at han ikke havde nået sin fulde styrke - at han kunne blive bedre.

Pogacar styrtede voldsomt under forårets Liège-Bastogne-Liège og brækkede tre knogler i håndleddet. To af dem er helet helt, men den sidste mangler lidt, forklarede han i konferencecenteret Palacio Eukalduna, hvor han også udtrykte håb om at være klar til at køre om Tour-tronen.

- Jeg har måske kun 60-70 procent mobilitet i hånden. Det har ikke generet mig under træning, men vi må se, hvordan det går undervejs.

- Jeg har trænet godt de seneste uger, men jag har ikke kørt løb. Jeg synes, at benene er gode, og mentalt står jeg godt. Jeg håber, jeg er klar.

Skal gribe chancen

Han forudser, at der allerede i starten af Touren med de hårde etaper i Baskerlandet kan ske ting og sager blandt favoritterne - men han vil ikke direkte gå efter at tage den gule trøje hurtigt.

- Det bedste vil være at få den på 20. etape som i 2020. Så er der ikke så meget pres på.

- Men når der er en mulighed i Touren, tager man den - det kan dog også gælde også om at holde lidt tilbage fra tid til anden. Allerede på de første etaper er muligheder for klassementrytterne.

Mulighederne er dog blevet mindre, da arrangørerne har valgt at sløjfe bonussekunder på toppen af den drilske Côte de Pike kort før mål på 1. etape.

- Ja, der lige røg otte sekunder. Men jeg vil gøre mit bedste for at tage et sekund her og der, sagde Tadej Pogacar.

