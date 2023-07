Pogacar knækkede i østrigsk triumf: - Jeg er død

- Jeg er død.

Så sigende lød ordene fra Tadej Pogacar i radioen på de sidste kilometer af onsdagens afgørende stigning, berygtede Col de la Loze.

Pogacar knækkede og gav endegyldigt op på Tour-sejren.

Dansk opvisning

Imens kørte Jonas Vingegaard fra samtlige af de øvrige favoritter op ad den 28 kilometer lange stigning.

Etapen blev vundet af østrigske Felix Gall, der var en del af etapens store udbrud. Vingegaard kom i mål som nummer fire på etapen, 1 minut og 52 sekunder efter.

Felix Gall vandt årets kongeetape. En etape, der som forventet havde stor indflydelse på det samlede klassement. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Simon Yates tog andenpladsen, og Pello Bilbao blev treer.

En slagen Tadej Pogacar kørte over målstregen hele 7 minutter og 37 sekunder efter Felix Gall. 5 minutter og 45 sekunder efter Jonas Vingegaard.

I det samlede klassement fører Vingegaard derfor nu med 7 minutter og 35 sekunder ned til Pogacar, der stadig er nummer to. Adam Yates (UAE) er på tredjepladsen 10 minutter og 45 sekunder efter Vingegaard.

Jonas Vingegaard kyssede igen sin ring på hånden, da han kørte over stregen som nummer fire på etapen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tre danskere i udbrud

Som vanligt var der stor aktivitet for at komme i udbrud fra etapestart, og danskere som Mattias Skjelmose, Magnus Cort og Mads Pedersen var blandt de aktive.

Ingen fik dog noget afgørende hul, inden flere små grupper fik samlet sig efter godt 50 kilometers kørsel i en stor gruppe med mere end 30 ryttere.

Mattias Skjelmose, Magnus Cort og Jonas Gregaard var de danske indslag, og både Jumbo-Visma og UAE var repræsenteret med to hjælpere, ligesom top-ti-ryttere som Simon Yates og Pello Bilbao var mellem eventyrerne.

Mattias Skjelmose (forrest) var igen igen en del af det store udbrud. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Udbruddet fik lov til at øge afstanden til tre minutter, mens feltet samtidigt skrumpede ind til omkring samme størrelse, da de tungeste og mindst bjergegnede folk faldt fra.

På samme måde tyndede det ud i frontgruppen op ad først næstsidste stigning, Roselend, og ikke mindst op ad Col de la Loze.

Sprængt i stykker

Skjelmose slap som den første af danskerne, efter at han havde lavet et kæmpe stykke arbejde for sin holdkammerat i bjergtrøjen, Giulio Ciccone, og kort efter røg også Gregaard og Cort.

Udbruddet blev sprængt i stykker, og siden skete det samme for favoritfeltet, især da Pogacar ramte muren.

Både torsdag og fredag bliver terrænet langt fladere, og det er næppe etaper for klassementrytterne. Lørdag venter den sidste reelle bjergetape, der indeholder blandt andet to kategori 1-stigninger.