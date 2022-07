Pogacar knækket: - De var smarte

Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen er vildt imponeret over niveauet hos Jumbo-Visma og i særdeleshed Jonas Vingegaard, dertil vurderer han, at dagens etape var en af de mest 'vanvittige og vilde etaper', han kan huske

Tadej Pogacar (UAE) erkender, at han var oppe mod stærkere modstand, da han på onsdagens 11. etape i Tour de France blev sat til vægs af danskeren Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) på etapens sidste stigning.

Pogacar var mør efter en lang række angreb fra Vingegaard og holdkammeraterne gennem hele etapen, og på Col du Granon slap kræfterne op.

Pogacar smed cirka tre minutter til Vingegaard og mistede den gule førertrøje til danskeren.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg følte mig godt tilpas på Galibier. Jeg fik mange angreb fra Jumbo, og de var godt kørende i dag. På den sidste stigning havde jeg bare ikke en god afslutning på dagen. Jeg led helt til det sidste.

- Jumbo kørte etapen smart, det var svært for os at kontrollere, for vi er ikke mange tilbage på holdet, og taktisk gjorde Jumbo et godt arbejde, siger Pogacar efter etapen.

Han kan ikke klarlægge årsagen til, at kræfterne slap op.

- Jeg ved ikke, hvad der var årsagen. Måske var det en kombination af flere ting. Det var ikke min bedste dag, og så må vi se, om jeg kan gøre det bedre i morgen, siger Pogacar.

Han er nu over to minutter efter Jonas Vingegaard, men med mange hårde etaper forude tillader sloveneren sig stadig at drømme om at køre i gult i Paris i næste uge.

- Det er ikke ovre endnu. Jeg tabte tre minutter i dag, men måske vinder jeg tre minutter i morgen. Jeg vil kæmpe helt til det sidste, siger Pogacar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Vingegaard: - Jeg er nok lidt anderledes

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen

--------- SPLIT ELEMENT ---------