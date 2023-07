Pogacar lettet efter sejr: - Jeg tænkte 'shit'

Onsdag var han helt væk. Torsdag var han atter på toppen - bogstavelig talt.

Tadej Pogacar har med sejren på 6. etape bevist, at man aldrig skal dømme ham ude. Selv ikke efter et tidstab på over et minut dagen før.

Sloveneren satte Vingegaard på plads på torsdagens sidste stigning, og forvandlingen fra gårsdagen var slående.

- Jeg er lidt lettet. Jeg har det meget bedre nu, lød det efter sejren fra den dobbelte Tour-vinder.

Sloveneren bukkede, da han kørte over målstregen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Jonas' præstation i går var fantastisk. Da de (Jumbo-Visma, red.) startede med at føre på Tourmalet, tænkte jeg 'shit', hvis det samme fra i går sker igen, kan vi ligeså godt pakke vores ting og tage hjem'.

- Heldigvis havde jeg gode ben i dag og kunne følge med på Tourmalet relativt let. Da jeg følte, at det var det rette øjeblik til sidst, angreb jeg.

Kommer efter dig, Mark!

I det samlede klassement er Tadej Pogacar nu kun 25 sekunder efter Jonas Vingegaard.

Sejren på 6. etape af slovenerens tiende i Tour de France.

Og nu sigter han højt.

- Ti etapesejre nu. Jeg kommer efter dig, Mark (Cavendish, red.), lød det grinende fra torsdagens vinder.

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang bag de normalt lukkede døren hos cykelholdet Uno-X.

Tadej Pogacar har nu ti etapesejre i Tour de France på cv'et. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Ej, jeg er langt fra, indrømmede han efterfølgende.

Der er trods alt et stykke op til Mark Cavendishs 34 Tour-sejre.

Dedikerede sejren

Til spørgsmålet om, hvem Pogacar ville dedikere sejren på 6. etape til, var der ingen tvivl.

- Selvfølgelig til Urska.

Hans kæreste, Urska Zigart, styrtede onsdag i Giro Donne og måtte udgå med en lille hjernerystelse.

- I dag er hun allerede hjemme og kører ikke. Hun gav mig kræfterne i dag. Det her var for hende, lød det fra Pogacar.