Pogacar om dopingskeptikerne: - Jeg forstår dem

På Tourens sidste hviledag leverer Michael Rasmussen en hård dom over et danskerhold, der ryger helt i bunden på listen, men ikke overraskende er der også et danskerhold i den anden ende af skalaen

Det vækker undren, at Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar smadrer klatrerekorder for dopingens guldalder. Det kan Tadej Pogacar godt forstå

Der bliver kørt stærkt i årets Tour de France.

Meget stærkt.

Især i bjergene, hvor duellanterne Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar smadrer den ene rekord efter den anden. Også rekorder, der var sat i en ikke så fjern fortid, hvor doping nærmest var normen i det professionelle cykelfelt.

Søndag efter 15. etape på toppen af Saint-Gervais Mont Blanc-stigningen forholdt Jonas Vingegaard sig til den skepsis, der uundgåeligt rejser sig i kølvandet på alle rekorderne.

Det har han fuld forståelse for, og på hviledagen mandag slog Tadej Pogacar fast over for Ekstra Bladet, at han er på linje med sin rival:

- Jeg forstår skepsissen. Jeg får også det spørgsmål, som l stiller hvert eneste år, så der er ingen forskel der.

- Vi kører meget stærkt. Vi kører fuld gas på alle etaper.

- Så på grund af alt det, der er sket i fortiden, forstår jeg godt, at folk stiller spørgsmål. Der er mange, der ikke kan komme over det, og jeg forstår dem fuldt ud, sagde Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar presser hver dag hinanden til det yderste. Foto: Etienne Garnier/AFP/Ritzau Scanpix

Presser hinanden

Han har selv sat rekord på Grand Colombier, mens han nu deler rekorden med Jonas Vingegaard for Tourmalet og Saint-Gervais. Og så tog Vingegaard selv i overlegen stil rekorden for Marie Blanque.

Et parløb, der inden sidste uge er næsten helt lige med blot ti sekunders forskel. En intens fight, som Tadej Pogacar ser som grunden til, at de nu kører så stærkt.

- Vi presser hele tiden hinanden til at forbedre os og forbedre holdet.

- Jeg nyder virkelig den tvekamp for nu tredje år i træk. Det er en god duel, og jeg har stor respekt for den kamp, vi kæmper, forklarede han.