Pogacar ramt: - Det gør mig mere ked af det

Tedaj Pogacar var en slagen mand, da han helt drænet for kræfter kørte over mållinjen i Laruns.

Han kunne ikke følge Jonas Vingegaard på de sidste stejle kilometer af Col de Marie Blanque og endte med at tabe 64 sekunder til sin rival, der på flad asfalt på vej mod mål bare øgede og øgede.

Det var naturligvis skuffende for den dobbelte Tour-vinder, men det var alligevel noget helt andet, der gjorde ham ked af det, forklarede han i mål.

- Ja, det er skuffende. Men jeg er mere ked af, at min kæreste styrtede i dag i Giroen, og at hun måske har fået hjernerystelse. Det er mere trist end at tabe et lille minut til Jonas, sagde han om kæresten Urska Zigart, der i disse dage kører etapeløbet Giro Donne i Italien, men altså ikke nåede til mål på onsdagens 6. etape.

På grænsen

Dobbelt dårligt nyt for Pogacar, der ikke rigtigt kunne vurdere, om han var overrasket over Vingegaards hårde angreb.

- Det ved jeg ikke. Da Sepp (Kuss, red.) satte et hårdt tempo på stigningen, tror jeg, at han kunne se, at jeg kørte fuld gas, så han gik efter et angreb. Og jeg kunne ikke følge ham - han var stærkere i dag, i dag, sagde sloveneren, der kørte på grænsen af sin formåen.

- Ja, de to sidste km på stigningen var jeg i hvert fald.

- Jeg håber på bedre ben i morgen. Der er stadig langt at køre, og jeg føler mig okay. Det er det væsentligste.

Torsdag venter der Pogacar endnu en etape i Pyrenæerne og to hårde bjerge i Tourmalet og Cauterets-Cambasque.