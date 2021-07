Pogacar roser Vingegaard: - Han kan vinde Touren snart

Tadej Pogacar var fuld af respekt for Jonas Vingegaard efter Tourens benhårde 17. etape

COL DU PORTET (Ekstra Bladet): Onsdag viste Tadej Pogacar alle rivalerne igen, at han er Tourens stærkeste rytter, da han kom først i mål på Col du Portet.

Det brutale bjerg havde forinden været skueplads for en kamp om etapesejren mellem ham selv, danske Jonas Vingegaard og Ineos' Richard Carapaz.

Men selvom UAE-kaptajnen henviste Vingegaard til andenpladsen - i øvrigt også den placering, han nu indtager i det samlede klassement - så havde han kun endog meget stor ros til sin danske rival:

- Vingegaard kører fantastisk. Efter al det uheld, Jumbo-Visma har haft, viste Jonas virkelig sin karakter. Han er en topklasse-rytter.

- I fremtiden vil han blive endnu bedre, end han er nu. Han kan helt sikkert vinde Tour de France snart.

- Jeg kan virkelig godt lide at køre mod ham. Han er en rigtig fin fyr, sagde Tadej Pogacar på pressemødet efter sin sejr.

Siddende i Tourens gule førertrøje så han meget komfortabel ud på den barske finalestigning, hvor han med flere ryk rystede alle på nær Vingegaard og Carapaz af sig.

Ja, faktisk så han ved flere lejligheder ud til at smile. En bemærkning, han grinede lidt af.

- Måske fangede kameraet mig, da jeg kørte forbi min familie og min kæreste med cirka fem kilometer til mål. Det var et øjeblik, hvor jeg følte mig helt lykkelig.

- Der nød jeg virkelig løbet, sagde den 22-årige slovener.

Jonas Vingegaard gav Tadej Pogacar kamp til stregen - og sloveneren har kun stor ros tilovers for sin danske rival. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Han er nu 5.39 minutter foran Jonas Vingegaard, og med endnu en bjergetape og en enkeltstart ser han efterhånden urørlig ud.

Men han tager fortsat intet for givet.

- Touren er første færdig på Champs-Élysées, når vi har krydset målstregen.

- Man ved aldrig, hvad der kan ske i et cykelløb. 7-9-13.

- Men jeg føler mig i god form, og jeg kan ikke vente til i morgen og en ny meget hård dag.

Torsdag venter rytterne en kort etape på 130 km - til gengæld skal de over Col du Tourmalet, inden de slutter af på Luz Ardiden - to stigninger uden for kategori.

