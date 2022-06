Pogacar rydder bordet

Tadej Pogacar har været helt urørlig i Slovenien Rundt.

Søndag krydrede den 23-årige slovener en suveræn indsats i cykelløbet med en sejr på 5. etape. Det var UAE-kaptajnens anden etapesejr i løbet.

Det var samtidig den sidste etape i løbet, hvor han også tog den samlede sejr på overbevisende manér.

På søndagens etape forcerede Tadej Pogacar på den sidste stigning, og det var kun Matej Mohoric, der kunne følge med.

Det endte med en spurt mellem de to, og som en slags altædende kannibal var Tadej Pogacar også stærkest i den finale mod sin landsmand fra Bahrain-holdet.

Tadej Pogacars holdkammerat Rafal Majka blev treer på etapen - tre sekunder fra de to forreste.

I det samlede klassement vandt Tadej Pogacar løbet med 12 sekunder ned til Rafal Majka.

Herfra var der et godt stykke ned til de næste i stillingen. Domen Novak endte som samlet treer - 2 minutter og 32 sekunder efter Tadej Pogacar.

Tadej Pogacars storform lover godt forud for Tour de France om under to uger. Han er blandt de største favoritter til at vinde Touren, som han har vundet de seneste to år.