Pogacar sætter 'uslåelig' rekord

Tadej Pogacar er en rytter, der ikke blot henrykker cykelfans over hele verden - han sætter også rekorder, mens han gør det.

Også under denne Tour de France. Her må han for andet år i træk se sig henvist til andenpladsen, men han kan glæde sig over, at han har sat sig så kraftigt på en rekord, at den bliver meget vanskelig nogensinde at slå igen.

Det drejer sig om den hvide ungdomstrøje, som sloveneren har båret en del, og flere rekorder. Først og fremmest som den rytter med flest hvide trøjer i Paris. Den har han nu vundet fire år i træk, hvilket ingen anden har gjort. Og dels har han været indehaver af den i 74 etaper, hvilket også er rekord.

Tadej Pogacar er blevet næsten synonym med Tour de Frances hvide ungdomstrøje. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen af dem er dog så imponerende og praktisk talt uslåelig som den sidste rekord: Pogacar har været indehaver af den i 71 etaper i træk. Således er der ingen anden rytter, der siden 11. september 2020 har ført ungdomskonkurrencen. To andre har kørt i den, men kun fordi Pogacar selv bar den gule førertrøje - Jonas Vingegaard fra 9. til 21. etape i 2021 og Tom Pidcock fra 7. til 11. etape i 2022.

Startede i 2020

Eventyret startede på 13. etape i 2020 til Puy de Mary. Her var Tadej Pogacar den eneste, der kunne følge med Primoz Roglic, og han passerede derfor Egan Bernal i den samlede stilling og overtog den hvide ungdomstrøje.

Tadej Pogacars ubrudte serie af hvide trøjer startede på Puy de Mary i 2020, hvor han var den eneste klassementrytter, der kunne følge Primoz Roglic, hvilket sikrede han en andenplads - der på næstsidste etape blev konverteret til en førsteplads. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Den holdt han til Paris, hvor han også vandt samlet.

For så vidt vildt nok dengang, men rekorden bliver sat helt i relief, fordi Pogacar de tre seneste år har været i stand til at erobre den allerede på 1. etape og altså har kørt med den i nu tre hele Tour de France.

I 2021 startede han Touren med at tage den hvide trøje, da han blev nummer seks på 1. etape, der sluttede på toppen af Côte de la Fosse aux Loups.

Også her holdt han den hele vejen, men skiftede den altså ud med den gule trøje og lånte ungdomstrøjen ud til Vingegaard.

I 2022 startede Touren som bekendt med en enkeltstart i København. Her blev Pogacar nummer tre og den bedst placerede ungdomsrytter - igen en præstation, som han holdt helt til Paris, hvor han for første gang i sine tre starter ikke vandt løbet samlet.

Og så altså i år, hvor han i Bilbao blev nummer tre på 1. etape efter Yates-tvilingerne, Simon og Adam.

Jonas Vingegaard bar den hvide trøje det meste af Touren i 2021. Men kun fordi Pogacar ikke selv kunne, da sloveneren kørte i den gule førertrøje. Foto: Stephan Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Kræver held

Det giver 71 dage i hvidt, hvilket kun kan matches, hvis en rytter kan køre i den hvide trøje i næsten tre og en halv Tour de France, samtidig med at de tager trøjen, hver gang en Tour starter.

Tadej Pogacar var heldig, at han i tre tilfælde ramte etaper, der passer ham - to puncheur-afslutninger og en enkeltstart - men det kunne have stoppet brat, hvis 1. etape var en sprint.

Da Tadej Pogacar bliver 25 til september, kan han næste år ikke køre efter den hvide trøje. Lidt vemodigt, mener han:

- Det er sidste gang, jeg kan køre i den hvide trøje nu - nu bliver jeg voksen, siger sloveneren med et smil.