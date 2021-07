Pogacar satte konkurrenterne til vægs igen

Australske Ben O’Connor havde en stærk dag i sadlen, da Tour de France-feltet søndag passerede flere regnvåde alpetoppe.

På 9. etapes sidste stigning op til skisportsbyen Tignes rystede AG2R-rytteren de to colombianere Nairo Quintana (Arkea-Samsic) og Sergio Higuita (EF) af sig og kørte alene i mål på toppen.

Undervejs på Tignes-stigningen var han virtuelt i den gule førertrøje, men Tadej Pogacar (UAE Emirates) skruede tempoet op på den stejle del af stigningen og beholdt sin førertrøje.

Den 25-årige australier lever sikkert fint med etapesejren. Det er nemlig hans største præstation hidtil i karrieren. Tidligere har han blandt andet vundet en etape i Giro d’Italia.

Blandt favoritterne viste Pogacar igen kæmpe overskud. Han satte således sine konkurrenter til vægs på de sidste kilometer op mod mål og vandt endnu mere tid i det samlede klassement.

Danske Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) var blandt dem, Pogacar stak af fra på stigningen. Han kom i mål på ottendepladsen sammen med de øvrige udfordrere til den suveræne slovener.

Jonas Vingegaard er nu på fjerdepladsen i klassementet med 5 minutter og 32 sekunder op til Tadej Pogacar.

Etapen startede med passivitet blandt klassementsrytterne og stor aktivitet blandt de ryttere, som jagtede etapesejr eller bjergpoint. Dermed blev der hurtigt lagt op til to løb i løbet – et om etapesejren og et andet om det samlede klassement.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard og andre fra toppen af klassementet holdt sig tilbage, mens blandt andre Jakob Fuglsang (Astana), Søren Kragh Andersen (DSM) og Kasper Asgreen (Quick-Step) vovede sig på eventyr i det vedvarende regnvejr.

De måtte dog alle hurtigt sande, at det ikke skulle være en danskerdag. Selv klatreren Jakob Fuglsang måtte på stigningerne strække våben i jagten på etapetriumf.

Rampelyset stod i stedet på den meget aktive Nairo Quintana, Sergio Higuita og Ben O’Connor, som længe kæmpede helt ude foran.

Med 51 kilometer til mål havde de tre et forspring på to minutter ned til de nærmeste forfølgere og hele 8 minutter og 17 sekunder ned til Pogacar-gruppen.

På den lange nedkørsel fra toppen af den næstsidste stigning, Cormet de Roselend, måtte O’Connor slippe de to colombianere. Det lykkedes ham dog at komme op igen, inden den 21 kilometer lange Tignes-stigning tog fat.

Trioen blev hurtigt til en duo igen. Da det begyndte at gå opad, måtte Quintana slippe, og få kilometer inde på stigningen stak Ben O’Connor alene af sted mod toppen, og han blev aldrig hentet.

Tadej Pogacar var i kontrol dagen lang og fik god hjælp af blandt andre Mikkel Bjerg. På Tignes-stigningen forsøgte Richard Carapaz (Ineos) at ryste sloveneren, som svarede igen med et kontraangreb, som øgede forspringet til konkurrenterne i klassementet.