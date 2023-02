Pogacar sikrer endnu en triumf

Tadej Pogacar satte sympatipoint ind på kontoen hos sit UAE-hold, da han med den samlede sejr sikret kørte leadout for sit hold i finalen på 5. og sidste etape i Ruta del Sol.

Bakkeafslutningen kunne egentlig have ligget fint til Pogacar selv, men han afleverede i stedet Alessandro Covi perfekt. Italieneren blev dog slået til sidst af Ineos-spanieren Omar Fraile.

UAE-holdet havde gjort rent bord på de fire første etaper. Pogacar havde vundet de tre, som indeholdt bjerge, mens Tim Wellens sejrede på den flade 3. etape.

Selv om Covi altså ikke kunne sikre en perfekt afslutning, må årets Ruta del Sol karakteriseres som en gedigen succes for UAE og Pogacar.

Med en kuperet start var det forventet, at der ville blive kamp om at komme afsted i dagens udbrud søndag. Men noget overraskende fik et udbrud lov til at glide væk allerede fra første kilometer.

Syv mand uden ambitioner eller muligheder i det samlede klassement strøg væk og nåede et forspring på omkring 3 minutter og 30 sekunder.

Modsat mange andre etapeløb havde arrangøren valgt, at sidste etape skulle være den, som var sværest at lave tidsforskelle på. Med andre ord skulle der styrt, sygdom eller punktering til at bringe Tadej Pogacars samlede sejr i fare.

Det skete da heller ikke. Feltet begyndte med godt 100 af de 184 kilometer tilbage af etapen at hente ind på udbryderne.

På første del af den sidste stigning med lidt over 30 kilometer til mål åd favoritfeltet de fleste af udbryderne. Kun Dries De Bondt holdt lidt længere.

Han nåede at krydse toppen alene og fik lov til at stege i front på nedkørslen og det første lange stykke af de omkring 25 flade kilometer ind til mål.

Trætheden bed dog, og det store felt havde snor i ham. Det var kattens leg med musen. Med små ni kilometer igen blev han opslugt af feltet, som gjorde klar til massespurt.

Uselvisk undlod Pogacar at jagte den fjerde etapesejr i løbet, selv om afslutningen lå godt til ham.

Alessandro Covi kunne dog ikke gøre den slovenske stjernes arbejde færdigt, da Omar Fraile strøg forbi på den cirka 500 meter lange bakke op til målstregen.