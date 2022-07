Pogacar slår Vingegaard i kæmpe Tour-drama

Tadej Pogacar tog etapesejren på 17. etape i Tour de France. Jonas Vingegaard bliver nummer to

Slovenske Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vinder 17. etape i Tour de France foran Jonas Vingegaard.

De to Tour de France-rivaler kom ind i samme tid, men Pogacar får 10 bonussekunder for sejren, mens Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) får 6 bonussekunder for sin andenplads.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) bliver nummer tre på etapen.

De tre forreste kørte samlet ind på etapens sidste stigning Peyragudes i Pyrenæerne. De fulgtes hele vejen til de afgørende meter, hvor Tadej Pogacar åbnede med et angreb på Jonas Vingegaard.

Danskeren svarede igen med et kontraangreb, men i den afgørende spurt var sloveneren hurtigst.

Den nervepirrende duel sluttede med en spurt mellem løbets nummer 1 og 2. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard forsvarer den gule førertrøje, men taber fire sekunder til Pogacar. Danskerens forspring er nu 2 minutter og 18 sekunder.

UAE var allerede i offensiven på etapens næstsidste stigning, Col de Louron-Azet.

Her satte danske Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) tempo på den første del af bjerget, hvor flere favoritter blev sat af hovedfeltet.

Et stort udbrud med blandt andet Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) var tidligere kørt afsted, men de blev hentet på vej op ad kategori 1-stigningen, blandt andet på grund af en Brandon McNulty (UAE Team Emirates) i topform.

Klassementets tredjeplads, Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), blev hægtet af på grund af amerikanerens forcering og endte med at tabe 2 minutter og 7 sekunder til Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard kan være ganske tilfreds med kun at tabe fire sekunder til Tadej Pogacar. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Thomas holder dog på sin plads i klassementet.

Op til etapen blev der sået tvivl om UAE-holdets styrke. Marc Soler måtte udgå efter 16. etape, da han ikke kom i mål inden for tidsgrænsen, og Pogacars på papiret vigtigste hjælper, Rafael Majka, måtte kort inden dagens etape trække sig på grund af en skade.

Brandon McNulty og Mikkel Bjerg fik dog slået fast, at UAE er mere er end klar til at tage kampen op mod Jumbo-Visma om at vinde Tour de France.

