Pogacar tabte Touren til superman - men ikke Vingegaard!

For de fleste cykelfans er der ingen tvivl: Jonas Vingegaard vandt Tour de France 2022, da han på 11. etape på Col du Granon trådte an og smadrede den forsvarende mester, Tadej Pogacar.

Sloveneren blev tildelt en massiv lussing og tabte næsten tre minutter - og dermed Touren den dag i Alperne.

Den udlægning er de fleste enige om - men ikke alle.

For hollandske Aart Vierhouten var sportsdirektør for Pogacar på UAE, og han peger på noget helt andet. Faktisk var det slet ikke Vingegaards styrke, der afgjorde løbet.

- Vi tabte Touren på 5. etape - den med brosten. Og vi tabte til Superman. Vingegaard? Nej, Wout Van Aert, siger Aart Vierhouten til de Volkskrant.

Med stort speciale i forårsklassikerne var det Vierhouten, der hjemmefra havde gået 5. etape igennem med Pogacar for at forberede sloveneren bedst muligt

Artiklen fortsætter under billedet

Annonce:

Tadej Pogacar tager sig en slurk vand efter 5. etape, hvor Jonas Vingegaard bag ham med hjælp fra Wout Van Aert akkurat fik afværget et tidstab. Foto: Tim De Waele/AP/Ritzau Scanpix

Og alt flaskede sig tilsyneladende. Primoz Roglic styrtede slemt, så Vingegaard pludselilg var ene-kaptajn på Jumbo-Visma. Og da danskeren fik defekt og gik lidt i panik efter et par cykel-skift, var Pogacar pludselig igen på vinderkurs. Hvis det altså ikke var for Wout Van Aert, der lod sig falde tilbage til Vingegaard-gruppen.

- Tadej var god, men vi var uheldige, at vi løb ind i superman den dag - med navnet Wout Van Aert. Han tog føringen i Vingegaard-gruppen og lukkede et hul på to minutter på de sidste 20 kilometer.

- Havde Van Aert været i førergruppen med Pogacar, ville Jumbo-Visma ikke have vidst, hvad de skulle gøre: Lade Wout vente eller gå efter etapesejren. Så havde vi vundet Touren der.

- For uden Van Aert, ville Vingegaard være kommet efter Pogacar, og det havde han ikke kunnet hente i bjergene, siger Vierhouten.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Den 52-årige hollænder, der i sin tid kørte som hjælperytter for Rolf Sørensen på Rabobank, synes helt at glemme, at Vingegaard jo netop hentede tre minutter på Col du Granon. Men det er tilsyneladende en mindre vigtig detalje for ham - selvom han erkender, at Pogacar den dag fik røvfuld.

Annonce:

- 'Jeg var lidt for entusiastisk', sagde han til mig efterfølgende over telefonen. Jeg sagde til ham: Du er, hvem du er, og du skal aldrig lave det om. Det er derfor, du vinder Strade Bianche efter 50 km solo, det er derfor, du vinder Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt. Cykling handler om at vinde, ikke? spørger Vierhouten.

Det sidste har hollænderen ret i.

Og på den konto var det altså Jonas Vingegaard, der fik det sidste grin.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Vingegaards supermand: - Jeg vil være i fred

Jonas som familiefar: Vil vise det til hele verden

Ærlige Roglic: Overrasket over Vingegaard

Dansk stjerne løfter sløret: Kæmpe ambitioner