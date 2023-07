Pogacars boss: - Jonas er favoritten

Der er blot kørt to etaper af Tour de France, men den dramatiske tvekamp mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er allerede til at blive forpustet over.

Sloveneren har været i offensiven fra start og jagter bonussekunder på bjergtoppe og målstreger, som om spurterne allerede gjaldt den samlede sejr.

Og det gør det måske også på den lange bane.

For som Pogacars teamchef på UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, forklarer i kølvandet på anden etape, kan enhver tidsgevinst vise sig at være afgørende i det store perspektiv for holdets to kaptajner.

- I Tour de France kan hvert eneste sekund vise sig at være vigtigt. Og det kan omvendt også vise sig, at 20 minutter ikke er nok. Men de er vigtige at have, og det er vigtigt for moralen, siger Gianetti til Ekstra Bladet.

- For det handler ikke kun om sekunder. Det handler også om selvtillid og den psykologiske tilstand hos både Adam Yates og Tadej Pogacar, pointerer han.

Tadej Pogacar har grebet de første etaper af Touren offensivt an. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ventetiden forbi

Den italienske boss fik søndag ny dokumentation for, at Tadej Pogacar er i forrygende form efter sin lange løbspause.

Og den slovenske mester har tydeligvis ikke glemt sin angrebslyst, mens han har siddet udenfor med et brækket håndled i månederne op til Tour-starten.

- For os var det i første omgang vigtigt, hvad vi så på 1. etape, hvor han bekræftede, at han er i god form. Dernæst så vi fra i går til i dag, at han restituerer godt. Og nu er showet begyndt mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Jeg tror, at det er det, alle har ventet på, siger Gianetti.

Jonas Vingegaard er forsvarende Tour-vinder, men det ser ud til, at han får kamp til stregen, hvis bedriften skal gentages i år. Foto: Tariq Mikkel Khan

For tidligt med konklusioner

Men hvem er egentlig favoritten af de to? Før Touren tog sin begyndelse, var de to stjerner vurderet helt lige af flere internationale bookmakere, men efter de to første etaper har markedet flyttet sig i retning af sloveneren.

Ligesom Pogacar gjorde det, før starten gik i Bilbao, peger Gianetti dog fortsat på danskeren som topkandidaten.

- Jeg mener, at Jonas er favoritten i Touren. Han har et stærkt hold, og han bærer 1-tallet på ryggen. Vi så, hvordan det gik sidste år, siger italieneren.

- Tour de France varer tre uger, og vi kan ikke drage konklusioner efter en uge eller to dage. Løbet er stadig langt, og vi er ikke kommet til bjergene endnu.