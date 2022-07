Pogacars gule dilemma: Var klar til at afgive førertrøjen

Skal man gøre alt for at beholde den gule førertrøje, når man først har fået fingre i den? Det er det dilemma, Tadej Pogacar (UAE) står i hver dag i Tour de France.

På den ene side er der betragtelig prestige knyttet til den ikoniske trikot. På den anden side ville det måske være smart, hvis slovenerens hårdt prøvede holdkammerater kunne holde en fridag.

I dagens episode af 'Ekstra Tour' spørger vært Jacob Staehelin ind til, hvordan den velkørende Vingegaard slår vidunderet Tadej Pogacar, og her spår dagens gæst, Jesper Mørkøv, at alpe-etaperne kan blive til thy-boens fordel. Du kan høre mere i dagens spændende episode af Ekstra Tour, som kan findes der, hvor du finder dine podcasts

Især set i lyset af, at han før 10. etape mistede endnu en hjælper, da George Bennett testede positiv med coronavirus.

Pogacar forsøger efter tirsdagens etape da heller ikke at skjule, at følelserne nogle gange kæmper mod fornuften.

- Først ville vi ikke af med trøjen. Derefter ville vi på en måde gerne, siger han.

På et tidspunkt af etapen havde han virtuelt afgivet føringen til tyske Lennard Kämna (Bora), der sad i udbrud ni minutter foran.

I mål var forskellen på Pogacar og Kämna dog reduceret en smule, så den forsvarende Tour-vinder beholder trøjen med 11 sekunders forspring.

- Jeg kendte den sidste stigning, som ikke var noget særligt. Vi valgte at sænke farten opad. Men i den sidste ende beholdt vi alligevel trøjen med nogle få sekunders forspring. Og tja, det er vel godt nok, siger Pogacar.

At det ikke lykkedes at få et tronskifte, skyldtes også, at Kämna ikke kørte målrettet efter trøjen.

Han slog op i banen, da sejren var væk, og endte med at komme i mål 22 sekunder efter etapevinder Magnus Cort.

Han lød helt overrasket, da tyske journalister efterfølgende begyndte at udspørge ham om chancen for at overtage førertrøjen.

- Jeg ved ikke, om det overhovedet er en realistisk mulighed, sagde han, inden Pogacar og hovedfeltet var kommet i mål.

Kämna er mere træt af, at etapesejren glippede som følge af noget, han opfatter som et mindre komplot.

- Jeg følte, at alle kørte mod mig, og det var overhovedet ikke sjovt på det sidste bjerg. På de sidste tre kilometer kørte folk i højre og venstre, men da var chancen væk for mig, og så kunne det hele være lige meget, siger han.

Tyskerens præstation betyder dog, at han klemmer sig ind som nummer to i den samlede stilling og skubber Jonas Vingegaard en plads ned.

