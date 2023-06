Pogacars ord preller af: - Det spiller ingen rolle

Jonas Vingegaard ønsker ikke at bruge energi på diskussionen om, hvem der er størst favorit til Tour de France. Han foretrækker at lade benene tale

Det er tid til at stramme kæden. Om lidt går det løs.

Tour de France-feberen har for alvor meldt sin ankomst i Bilbao, og en af hovedpersonerne er selvsagt Jonas Vingegaard, som stiller til start som forsvarende mester.

Derfor var presseopbuddet også enormt i Palacio Euskalduna, hvor den danske Tour-vinder serverede de afsluttende bemærkninger, inden benene skal tale på lørdag.

Og det var en veloplagt thybo, som tog plads på scenen, efter rivalen Tadej Pogacar havde forladt selvsamme rampelys umiddelbart inden da.

Jonas Vingegaard deltog torsdag aften i det afsluttende pressemøde inden starten på Tour de France. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vingegaard til holdpræsentationen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stor duel i vente

De to skal nok komme til at se rigeligt til hinanden i de kommende tre uger.

Og dét var selvfølgelig hovedtemaet, som Jumbo-Visma-kaptajnen måtte forholde sig til gang på gang: Duellen. Tvekampen. Rivaliseringen.

Pogacar har sendt favoritværdigheden over i Vingegaards side af vejen, men danskeren foretrækker at lade benene tale frem for at gå ind i den debat, da Ekstra Bladets udsendte stiller spørgsmålet.

- Det spiller ingen rolle, hvem der siger, at den ene eller anden er favorit. I sidste ende handler det om, hvem der er i bedst form. Vi vil sandsynligvis kigge meget efter hinanden. Det handler ikke om, hvem der er den største favorit. Jeg kan også sige, at han er den store favorit, fortæller Vingegaard.

Igen i år er der lagt op til en episk Tour-duel mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, som sidste sommer var milevidt foran de nærmeste konkurrenter. Foto: Claus Bonnerup

Regner med tidlig offensiv

Tour-vinderen bruger i det hele taget ikke noget af sin energi på konkurrenten. Hans fokus er helt og holdent på det, han selv og Jumbo-Visma har mulighed for at påvirke.

I kølvandet på triumfen i Critérium du Dauphiné har Vingegaard plejet formen frem mod starten på Tour de France, og han forsikrer om, at han er klar til opgaven, der venter.

Men det er også nødvendigt at være beredt lige fra begyndelsen. Vingegaard regner således med at se Tadej Pogacar i offensiven allerede på de første etaper i Baskerlandet.

- Jeg forventer, at han angriber lidt ligesom sidste år. Jeg skal bare være klar på det, og vi skal selv gøre vores bedste og se, hvad vi kan gøre, siger danskeren.

Internationale bookmakere vurderer, at der er dødt løb mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i kampen om Tour-titlen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Udfordringen er den samme

Som forsvarende mester vil den 26-årige thybo selvfølgelig være manden, de andre konkurrenter skal slå.

Men som udgangspunkt er billedet det samme som sidste år, når det gælder kampen for at erobre den gule trøje igen.

- På den ene side kan man sige, at jeg er den jagtede, men jeg jagter også selv stadig sejren. Så set i det lys er der ikke meget anderledes, end det var sidste år, forklarer Vingegaard.

Tour de France indledes lørdag med en kuperet 1. etape i Bilbao og omegn, hvor terrænnet lægger op til et tidligt slag mellem de to forhåndsfavoritter.

Der er ikke tid til flere spørgsmål. Om lidt kommer de første svar.

