Politi: Respekter afspærringerne

Efter en historisk Tour-enkeltstart i København venter der lørdag feltet årets første rigtige landevejsetape, når rytterne kører fra Roskilde til Nyborg over Storebælt. Og netop de sidste kilometer på broen kan blive afgørende på grund af vinden. Hør hele afsnittet af ‘Ekstra Tour’ nedenfor eller i din podcastapp

Forud for den anden etape af Tour de France beder politiet Tour-fans om at respektere afspærringerne langs ruterne.

- Vi har allerede set folk, der forsøger at fjerne afspærringer for at kunne komme frem til ruten, skriver Midt og Vestsjællands Politi på Twitter.

Der er tale om motorvejsafkørsel 14 ved Svogerslev tæt på Roskilde, siger Thomas Kristensen, der er kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er formentlig bare nogle enkelte bilister, der vil den vej op, fordi de vil op og se Tour de France. Men vi har netop lavet afspærringerne der, fordi vi ikke ønsker at få køretøjer den vej op, siger han.

Rytterne skal lørdag cykle fra Roskilde til Nyborg på Fyn, hvor de blandt andet skal køre over Munkholmbroen. Men ved broen er der 'en del biler parkeret uhensigtsmæssigt i vejkanten', skriver politiet.

- De skal fjernes, lyder det.

Kommunikationschef Thomas Kristensen uddyber, at politiet forsøger at få fat i ejerne via højttalere, så de selv kan komme og fjerne dem.

- Hvis ikke de kommer til stedet, fjerner vi dem for dem, siger han.

Lørdagens etape er 202 kilometer lang, hvor de 20 kilometer foregår på Storebæltsbroen, som fra klokken 13 lukkes for al trafik.