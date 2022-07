Politiet følger Vingegaard tæt

Jonas Vingegaard skal onsdag hyldes i København, efter den klejne dansker i søndags vandt Tour de France. Københavns politi vil naturligvis være til stede, og forventer at følge Vingegaard tæt

Sang, eufori og øl.

Det bliver med stor sandsynlighed opskriften på den fest, der kommer til at foregå på Rådhuspladsen i København og senere i Tivoli, når Tour de France-vinderen anno 2022 Jonas Vingegaard skal hyldes onsdag eftermiddag.

En sådan fejring er efterhånden set op til flere gange på Rådhuspladsen, senest da fodboldlandsholdet spillede sig i semifinalen ved sidste sommers EM-slutrunde.

Der vil utvivlsomt komme et stort antal mennesker for at hylde den klejne dansker, og Københavns politi er klar.

- Vi vil naturligvis være til stede, både i forbindelse med optoget fra lufthavnen, hvor vi følger ham tæt og også omkring fejringen i København, hvor der forventeligt vil komme mange mennesker, siger Københavns politi til Ekstra Bladet.

Hyldesten af Vingegaard starter allerede på Amager, hvor han i en åben bil vil stå og vinke ud til folk.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet...

Rådhuspladsen var helt fyldt i sommers, da Danmark spillede sig i EM-semifinalen, hvilket medførte stor trafikalt-kaos. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ekstra Bladet spurgte derfor politiet om, hvorvidt der vil være risiko for et trafikkaos på Amager og videre ind i byen.

- Vi udsender en pressemeddelelse, hvor vi opfordrer til, at folk tænker sig om i forhold til, at der godt kan være noget ekstra pres på trafikken i morgen, og man bør benytte sig af det offentlige, cykel eller gåben, hvis man skal ind omkring Rådhuspladsen eller Tivoli i morgen.

Når Vingegaard har været på Rådhuspladsen, skal han og de andre danske Tour-ryttere i Tivoli for at modtage endnu mere hyldest.

Tivoli har meldt ud, at de lukker 25.000 mennesker ind og derefter lukker portene.

Ekstra Bladet har forholdt politiet til de problemer, der opstod tidligere på året til fredagsrock, hvor mange unge mennesker forsøgte at kravle over hegnet.

Annonce:

Til det oplyser Københavns politi, at de altid er til stede ved store arrangementer, og henviser til, at det forløb uden problemer ved præsentationen i Tivoli tidligere på måneden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: