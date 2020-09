Politiet gik målrettet efter Tour-stjernens værelse

Egentlig ønskede han ikke at udtale sig men bekræftede blot til sportsavisen L’Équipe, at rygterne talte sandt.

Men nu står cykelholdet Arkea-Samsics general manager Emmanuel Hubert frem og fortæller om mistanken om doping på holdet, der netop har overstået tre ugers Tour de France.

- Der fandt en ransagning sted på vores hotel i sidste uge, som jeg allerede har bekræftet. Det vedrørte kun et lille antal ryttere samt deres nærmeste følge, der ikke var ansat af holdet, siger han i en pressemeddelelse.

Han hævder, at den sag, som den offentlige anklager i Marseille har påbegyndt, og som omfatter ransagningen på holdets hotel, ikke omfatter Arkea-Samsic som hold.

- Holdet, dets general manager og de ansatte, der for tiden er nævnt i medierne, er absolut ikke blevet afhørt og er ikke blevet holdt opdateret på nogen måde i denne sag, der ikke er rettet direkte mod holdet, siger Hubert.

Quintana i selskab med blandt andre Primoz Roglic inden 18. etape fra Meribel. Altså på dagen efter ransagningen af Arkea-Samsics hotelværelser. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi støtter selvfølgelig vores ryttere, men skulle det vise sig efter afslutningen af undersøgelsen, at der foreligger beviser på doping, vil holdet med det samme tage afstand fra det og uden tøven tage de nødvendige skridt for at stoppe enhver forbindelse med uacceptable metoder, siger han.

Det var i forbindelse med etapen til Meribel onsdag, at holdets værelser blev undersøgt af myndighederne.

Den offentlige anklager, Dominique Laurens, bekræftede mandag, at man havde åbnet en efterforskning, og at man havde fundet ’mange sundhedsprodukter inklusive medikamenter samt en metode, der kunne kvalificeres som doping’.

Samme Le Parisien mente at vide, at man havde fundet 100 ml saltvand samt tilbehør til indsprøjtning. Ifølge Laurens fokuserer undersøgelsen på ’recept til en udøver uden den rette tilladelse til et forbudt stof eller en metode under en sportsbegivenhed, hjælp og opfordring til at benytte sig af et medikament eller en metode, der er forbudt, transport og besiddelse af et forbudt medikament eller metode.

Den italienske avis Corriere dello Sport fortæller, at 12 mænd fra den franske politibrigade dukkede op på hotellet.

- Deres indgriben er målrettet: De går hen til det værelse, som Nairo deler med sin bror, Dayer. I rytternes personlige ting findes sundhedsprodukter, stoffer og det berømte hætteglas, der har været brugt i de seneste dopingsager med blodfortyndende medicin.

Læge og fysioterapeut anholdt

Uden at det på nogen måde skal kunne siges, om de har relation til mulig doping på holdet, skulle Nairo Quintana og hans bror, Dayer, der også deltog i Tour de France, være blevet afhørt af myndighederne.

Ifølge franske medier skulle to personer være varetægtsfængslet i forbindelse med undersøgelsen. Ifølge avisen Le Parisiens oplysninger skulle der være tale om en af holdets to læger samt en spansk fysioterapeut.

Arkea-Samsic havde ikke noget godt Tour de France, hvor holdkaptajn Nairo Quintana styrtede undervejs og slet ikke kunne følge med de hurtigste - og endte med at blive distanceret af holdkammeraten Warren Barguil med over en halv time i det samlede regnskab.

Quintanas 17. plads var hans dårligste Grand Tour-placering siden Vueltaen i 2012. Han har tidligere kørt på podiet i Touren og har vundet både Giro d' Italia og Vuelta a Espana.

Mads P: - Det her glemmer jeg aldrig

To etapesejre: Men Søren skal ikke feste

- Jeg havde én chance