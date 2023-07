Politiet melder ud: 25.000 kommer til Glyngøre

Op mod 25.000 mennesker ventes torsdag at samles i Glyngøre i Vestjylland for at fejre den danske Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard.

Cykelrytteren skal fejres i sin hjemby, og derfor forventer Midt- og Vestjyllands Politi, at der bliver pres på veje i og omkring byen.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- I politiet synes vi også, at Jonas Vingegaard fortjener en god fejring for at tage den gule trøje hele vejen med hjem til Glyngøre for andet år i træk, siger Allan Laustsen, der er leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi forventer stort pres på vejene ind og ud af byen, så det er vigtigt, at man som gæst følger politiets, hjemmeværnets og arrangørens anvisninger på dagen, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge politiet vil både politi og hjemmeværn være på plads til at guide bilisterne og sikre 'en forsvarlig afvikling af trafikken under festlighederne'.

Der bliver ensrettet på nogle strækninger i byen for at undgå for mange biler på et lille område.

I Glyngøres bymidte vil det desuden ikke være muligt at parkere, med mindre man har 'et særligt behov' eller bor i Glyngøre, skriver politiet.