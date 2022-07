Populær Tour-stemme stopper: - Mit sidste år

Når det bliver juli, og danskerne tuner ind på Tour de France, så er der flere stemmer, de fleste uden problemer forbinder med det fanske etapeløb.

En af dem tilhører Henrik Jul Hansen, der siden 1999 har været med i TV 2's sendinger fra det populære cykelløb.

Men nu lakker det mod enden. Faktisk er Henrik Jul Hansen i gang med sin sidste Tour som ekspert. Det fortæller han til B.T.

- Det er mit sidste år. Jeg er blevet 79. Det må ende for mig på et eller andet tidspunkt. Det ligger bare i luften.

- Nu kan man også se, at TV 2 har sendt to unge mennesker af sted til Frankrig i stedet for mig, siger Henrik Jul Hansen med adresse til Emil Mielke Vinjebo og Christian Moberg, der er i Frankrig med tv-stationen netop nu.

Den vej har Henrik Jul Hansen også været som rejsende reporter til Touren. Siden 1991 dækkede han cykelsport for først Det Fri Aktuelt og senere for Information, inden han i 1999 kom til TV 2.

Her var han i sine første to år udsendt til Frankrig og rapporterede hjem efter hver etape, men siden 2001 har han været fast inventar i Tour-studiet på Kvægtorvet i Odense.

Med sin karakteristiske lidt læspende røst har han der analyseret etaperne og rytterne i mere end 20 år - og efter Mqads Pedersens forrygende sejr på fredagens 13. etape er der altså blot otte optrædende tilbage for den snart pensionerede ekspert.

Henrik Jul Hansen har forfattet flere bøger om Tour de France og cykelsport. Det drejer sig om 'På den store klinge' (1996), 'Man kan ikke gemme sig bag et bjerg' (1997), 'Smertensmestre' (1997) og 'Man brænder da hekse' (1999).

