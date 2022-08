Portugiser overrumpler Lund og rivaler ved EM i banecykling

23-årige Rasmus Lund var lørdag spået gode chancer for at blande sig i medaljeræset i disciplinen scratch ved EM i banecykling.

Men danskeren kom ikke til at spille en afgørende rolle og sluttede som nummer ni.

Scratch er for mænd et 15 kilometer langt løb på banen med samlet start, hvor det kort sagt handler om at komme først over stregen.

Og portugiseren Iúri Leitão snuppede på ganske suveræn vis guldet.

Han tog forholdsvist tidligt en omgang på alle andre, og da ingen viste initiativ tog han en omgang mere og havde reelt sikret sig guldet med mere end 20 omgange igen.

Ingen fik taget en hel omgang, men tyske Moritz Malcharek kom også afsted og sikrede sig sølvet uden at skulle sprinte om det. Hollandske Roy Eefting fik bronze.

Tidligere på dagen gik Robin Skivild ikke videre fra indledende heat i det individuelle forfølgelsesløb. Han sluttede som nummer 11.

Skivild og Lund sikrede fredag sammen med Carl-Frederik Bévort og Tobias Aagaard Danmark sølv i 4000 meter holdforfølgelsesløb.