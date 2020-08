Præsident: - Han skal bare vinde igen

VM i landevejscykling i Schweiz er aflyst, men præsidenten for den internationale cykleunion forsikrer, at løbet bliver kørt et andet sted umiddelbart efter Tour de France

NICE (Ekstra Bladet): Efter aflysningen af VM i Schweiz i slutningen af september på grund af coronavirussens hærgen har det svævet i det uvisse, om mesterskabet overhovedet vil blive afholdt i år.

Tvivlen har givet håb om, at Mads Pedersen kunne få endnu en sæson i den regnbuestribede VM-trøje, men nu står det klart, at han skal kæmpe for trøjen i år.

Over for Ekstra Bladet fastslår præsidenten for den internationale cykleunion (UCI), David Lappartient, at VM-løbet bliver kørt i år.

Ekstra Bladet traf ham lørdag i ‘Le Village’ - Tourens flytbare velkomst-landsby - hvor han gav sig god tid til et interview før starten på første etape af årets Tour de France.

Løbet bliver altså kørt, men endnu svæver det i det uvisse, hvor det bliver kørt.

- Det er vel ikke helt tosset at gætte på, at VM bliver afviklet i din hjemby, Sarzeau i Bretagne?

- Haha, jeg kan sige så meget, at VM bliver afholdt, og at det også bliver afholdt på den fastsatte dato, men det bliver ikke i Sarzeau, sagde David Lappartient, som ud over sit hverv som UCI-præsident er borgmester i den lille franske by.

- Vi træffer en beslutning på tirsdag, og tirsdag aften eller onsdag morgen annoncerer vi, hvor løbet bliver kørt, sagde Lappartient.

- Så det er sikkert, at løbet bliver kørt?

- Ja, det bliver kørt, og det bliver kørt på den oprindelige dato, sagde David Lappartient.

- Og det bliver i Bretagne?

- Det vil jeg ikke sige dig nu. Vi ønsker at træffe den bedste beslutning, og det gør vi på tirsdag. VM er naturligvis et stort mål for mange ryttere, og derfor er vi glade for at have dette løb. Jeg er ganske optimistisk.

- Ikke så få danskere ville dog gerne se Mads Pedersen køre endnu en sæson i VM-trøjen …

- Det er der en løsning på. Han skal bare vinde igen, sagde David Lappartient.

VM-løbet bliver kørt 27. september, hvilket er en uge efter afslutningen på Tour de France.

Se også: - Åbner nok en flaske champagne

Se også: Ser to muligheder: - Megasvært

Kom nu på banen, Prudhomme!

Se også: Mistænkelig hændelse bliver undersøgt

Se også: Riis fortryder dum bemærkning: 'På sin plads at sige undskyld'