Presset i bund af 'næsten psykotisk' Tinkov

‘Hvis du arbejder sammen med mig, giver jeg dig 100.000 franc’.

Dette tilbud til en konkurrent sikrede den franske klatrer Jean Robic en sensationel sejr i Tour de France 1947, da han på sidste etape angreb Pierre Brambilla i den gule trøje og med sin nye hjælperytter skød mod Paris.

Robics lokumsaftale er nok den mest velbeskrevne i cykelsportens historie, men gennem alle tider er sejre er blevet købt og solgt. Resultater er blevet aftalt, tilgodehavender indløst og tjenester gengældt.

Den tidligere toprytter Matti Breschel leverer i sin selvbiografi, ‘Væddeløber’, som netop er udkommet, et eksempel, som genstarter debatten om aftalt spil.

‘Breschel indrømmer: Købte sig til sejr’, lød overskriften på en artikel på eb.dk tirsdag om Breschels eneste etapeløbssejr i karrieren, nemlig sejren i Luxembourg Rundt i 2014.

Køb af assistance

I sin bog beskriver han, hvordan han på sidste etape af løbet i desperation over en ringe indsats fra sine russiske hjælperyttere på Team Tinkoff-Saxo, måtte ty til et af de ældste tricks i feltet: Køb af assistance fra konkurrenter, som ikke har noget at tabe i løbet.

- Jeg ville ikke selv bruge den overskrift, for det er ikke den fulde historie. Det er også en historie om at være under et abnormt pres fra en næsten psykotisk chef, siger Breschel, som dengang i 2014 kørte for Team Tinkoff-Saxo under lederskab af den excentriske russer Oleg Tinkov.

Breschel hyldes som vinder af Luxembourg Rundt 2014. Foto: Mark Van Hecke/Getty Images

Breschel vurderer i sin bog, at Tinkov ‘havde psykopatiske træk og var fuldstændig empatiforladt’. Han udsatte rytterne for ‘en bizar mandskabspleje’, som blandt andet betød, at de blev truet med fyring, hvis de ikke vandt cykelløb. I sidste ende gik holdet i opløsning på grund af Tinkovs sære lune.

Tinkovs tyranni var baggrunden for den desperation, der bredte sig under Luxembourg Rundt 2014, da hans hjælperyttere ikke magtede at køre et udbrud ind, fortæller Breschel.

Afgørende hjælp

- Jeg var i mit livs form og kunne så bare se det hele smuldre, fordi tre russere ikke kunne udføre deres arbejde, siger Breschel, som i bogen skriver, at han aldrig havde vundet løbet, hvis ikke hans sportsdirektør Fabrizio Guidi havde forhandlet en aftale på plads med tre ryttere fra et konkurrerende hold.

Så kategorisk er han ikke, da Ekstra Bladet spørger ham, om en sådan aftale ikke er at sidestille med matchfixing.

- Det mener jeg ikke, for skal jeg være helt ærlig, så havde resultatet nok ikke været meget anderledes uden aftalen, siger Breschel.

- Aftaler som den, du indgik, øver vel indflydelse på resultatet af et cykelløb?

- Det er helt sikkert sket. Det har jeg læst og hørt om. Men jeg er ret sikker på, at det ikke sker i cykelsporten i dag, siger Breschel.

- Det, der skete i Luxembourg i 2014, er ikke ret længe siden, men der er sket meget i sporten siden dengang. Der er en ny generation af ryttere, som ikke tænker i de baner. Det er min oplevelse.

Overstået kapitel

Breschel i sit hjem i Italien i 2016, da han kørte for Cannondale-holdet. I dag bor han på Amager og er sportsdirektør for sit gamle hold, som i dag hedder EF Education-Nippo. Foto: Ernst van Norde.

Matti Breschel sidder nu selv i kortegen bag feltet som sportsdirektør på World Tour-holdet EF Education-Nippo. Med den erfaring afviser han, at der stadig i dag laves aftaler på tværs af holdene, som det skete i Luxembourg Rundt i 2014.

- Det gør der ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Har flere hold samme interesse i for eksempel at køre et udbrud ind, så samarbejder man selvfølgelig. Det sker hver dag, siger Breschel.

- Men at bede et hold om en hjælpende hånd, fordi holdet jo alligevel ikke har noget at køre for, det sker ikke i dag. Det gør det ikke.

- Mener du oprigtigt, at der skulle være sket en så gennemgribende forandring af kulturen i cykelsporten på så få år?

- Ja. Der har været stor fokus på matchfixing, og jeg tror, at cykelsporten har fået øjnene op for, at det ikke er helt godt, hvad der er foregået. Jeg tror, at der bliver kørt på ret lige vilkår i sporten i dag, siger Breschel.

- Personlige relationer mellem konkurrerende ryttere kan vel stadig være stærke og have betydning?

- Selvfølgelig er der venskaber og relationer, som betyder noget i løbene, men decideret bestikkelse findes ikke i dag. Det gør det ikke. Ikke i professionel cykelsport.

- Der bliver sgu ikke givet ved dørene, siger Breschel.

En sag i gråzonen

Poul Broberg er chef for Matchfixingsekretariatet under Danmarks Idræts-Forbund. Foto: DIF.

Matti Breschel hyrede tre konkurrenter til at køre et udbrud ind i Luxembourg Rundt 2014. Han betalte dem 1000 euro hver for ulejligheden og kunne lade sig hylde som samlet vinder af løbet.

Var det matchfixing? Havde det været et dansk løb, ville Matchfixingsekretariatet under Danmarks Idræts-Forbund være gået ind i sagen for at afklare, om det var tilfældet.

Det siger chefen for sekretariatet, Poul Broberg, til Ekstra Bladet.

- Får vi kendskab til, at der i et felt er betalt penge for forskellige ydelser, ville vi bestemt kigge nærmere på det, siger Broberg.

Matchfixingregulativet, som blev vedtaget i maj 2013, gælder dog kun begivenheder på dansk jord, siger Broberg. Breschels afsløring i sin bog får derfor ikke følger herhjemme.

Ikke sort og hvidt

Broberg vurderer, at en sag som Breschels ligger i en gråzone og altså ikke er en klokkeklar matchfixingsag.

- Det havde det været, hvis han havde betalt nogen for ikke at yde deres maksimale og altså tabe med vilje. Så havde der ikke været tvivl, siger Broberg.

- Her betaler han nogen for at hjælpe med at køre et udbrud ind, men han bliver nummer to i spurten på etapen uden, at der er manipuleret med den del af løbets konkurrence.

- Det er en sag i gråzonen, hvor man også må tage kulturen i cykelsporten i betragtning - en kultur, hvor man gerne hjælper hinanden lidt i kraft af personlige relationer på tværs af holdene.

- Det her ville ikke være en sort/hvid-sag for os, siger Poul Broberg.

Der er ingen forældelsesfrist for matchfixing, oplyser han.

Rasmussen: Lang tradition

Michael Rasmussen oplevede flere gange i sin karriere tilfælde af handel med sejre og ydelser. Foto: Claus Bonnerup.

I sin egen karriere har Michael Rasmussen ved flere lejligheder oplevet køb og salg af ydelser i feltet. Engang scorede han selv 3.000 euro på at holde sammen på en udbrydergruppe, så den hurtigste rytter i gruppen planmæssigt kunne vinde spurten.

- Vi sad otte mand i gruppen, og jeg ville med garanti blive sidst i spurten, mens den rytter, der betalte mig, med lige så stor garanti ville vinde, fortæller Rasmussen, som i dag er cykelsportskommentator på Ekstra Bladet.

- Han ville bare sikre sin sejr, så han hyrede mig til at holde tempoet så højt, at ingen kunne slippe væk inden spurten.

Rasmussen indstillede sin karriere i 2013, men han er ikke i tvivl om, at der fortsat handles både sejre og ydelser i feltet - om ikke på World Tour-niveau, så helt sikkert i løb længere nede i løbshierarkiet.

- Der er en lang tradition i cykelsporten for handel med sejre og ydelser, og jeg kan ikke se, hvorfor det her skulle være stoppet.

- Det er stadig vigtigt for holdene at sikre sig resultater, så det ville da være mærkeligt, hvis fænomenet skulle være forsvundet ud af sporten på bare fem-seks-syv år, siger Michael Rasmussen.

