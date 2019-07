Presset storhold: - Vi må tænke anderledes

TOURMALET (Ekstra Bladet): Tourmalet er en barsk kæmpe, der har krævet store ofre.

En af dem, der mærkede hammeren lørdag var den forsvarende Tour-vinder Geraint Thomas.

Ineos-kaptajnen måtte slippe favoritgruppen kort efter, at også Jakob Fuglsang faldt af, og han tabte et halvt minut til Julian Alaphilippe i den gule trøje. Det var han naturligvis ikke tilfreds med.

- Det var ikke den bedste dag. Jeg følte mig ikke tilpas lige fra starten af etapen – jeg var helt svag. Jeg var klar over, at jeg skulle pace mig selv og ikke følge med, når de angreb.

- Jeg ville forsøge at køre mit eget tempo i stedet for at følge efter og eksplodere på det stejleste stykke. Det er skuffende – jeg måtte bare forsøge at begrænse skaderne, sagde Geraint Thomas ved målstregen.

Sportsdirektør Nicolas Portal måtte ved holdbussen klø sig lidt i nakken over Thomas’ resultat.

- Ja, jeg er selvfølgelig en smule overrasket. Men jeg må også tage hatten af for Julian Alaphilippe. Det er klart manden ved denne Tour, sagde Portal.

Han kunne også konstatere, at holdets joker, Egan Bernal, fulgte med de bedste, så Thomas nu på andenpladsen er 2,02 minutter efter franskmanden, mens Bernal er tre minutter efter.

Det betyder også, at holdet kommer til at gribe tingene lidt anderledes an.

- Det gør det muligvis. Vi skal nok ændre vores tankegang lidt. Men først skal vi lige snakke det hele igennem med rytterne.

- Men det er godt, at vi er så mange hold, der er i samme situation. Det var godt at se Movistar gå i front og tage så meget ansvar. Og også FDJ. Det var godt, sagde Nicolas Portal.

Første forsøg på at vinde noget tilbage kan komme allerede søndag, hvor rytterne skal ud på 185 km fra Limoux til Foix Prat d’Albis, der på den sidste halvdel byder på tre kategori 1-stigninger.

