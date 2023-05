Primoz Roglic vinder Giro d'Italia

Det var ren paradekørsel på sidste etape af årets Giro d'Italia, hvor det smukke og antikke centrum af Rom dannede ramme om afslutningen.

Slovenske Primoz Roglic skulle blot holde sig på cyklen og krydse målstregen for at tage den lyserøde førertrøje og dermed den samlede sejr i årets Giro.

Det lykkedes, og dermed er Jumbo-Vismas kaptajn vinder af Giroen for første gang.

Mark Cavendish fra Astana snuppede etapesejren i en massespurt. Han er dermed aldrig stillet til start i en udgave af Giroen uden at komme derfra med en etapesejr.

Under Giroen meddelte Cavendish, at han stopper sin aktive karriere efter denne sæson. Dermed var det hans sidste Giro.

Årets Giro blev afgjort sent.

Annonce:

For efter en hæsblæsende og dramatisk bjergenkeltstart på løbets næstsidste etape lykkedes det nemlig Roglic at fravriste førertrøjen fra Geraint Thomas og dermed køre sig i lyserødt inden den sidste etape i Rom.

Det til trods for at Roglic få kilometer fra mål på 20. etape ramte et mindre hul i asfalten, der gjorde, at han tabte kæden.

Det kostede dyrebare sekunder, og hjælpen med at få skiftet cykel var heller ikke ligefrem hurtig fra Jumbo-Visma-holdet.

Men uheldet endte dog ikke med at betyde noget for Roglic, der vandt med nok sekunder til at tage sejren komfortabelt alligevel.

Det endte med, at Roglic vandt med en margin på 14 sekunder til Geraint Thomas fra Ineos på andenpladsen. På tredjepladsen kom portugisiske Joao Almeida fra UAE med 1 minut og 15 sekunder op til Roglic.

Sloveneren har tidligere vundet Vuelta a Espana i 2019, 2020 og 2021 samt fået en andenplads i Tour de France.

Årets Giro har stået i sygdommens tegn.

Flere af løbets helt store stjerner heriblandt danske Mads Pedersen, der udgik med sygdom, og Remco Evenepoel, der udgik med corona, forlod løbet i utide.

Annonce:

Med positive danske briller lykkedes det Mads Pedersen fra Trek og Magnus Cort fra EF at skrive sig ind i den eksklusive klub over ryttere, der har vundet etaper i alle tre grand tours.

Det skete på henholdsvis 6. og 10. etape af løbet. Før var Jesper Skibby eneste dansker i den klub.

Giroens øvrige trøjer ud over den lyserøde førertrøje gik til Thibaut Pinot i bjergtrøjen, Jonathan Milan i den lilla pointtrøje og Joao Almeida, der tog ungdomstrøjen.