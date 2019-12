Pris for dansk Tour-start eksploderer

Når Tour de France i 2021 begynder i Danmark, bliver det noget dyrere end først antaget.

Således kommer begivenheden i Danmark til at koste mindst 60 millioner skattekroner oven i det oprindelige budget. Men ingen ved, hvor dyr cykelfesten præcis ender med at blive.

Det skriver Politiken.

De offentlige kasser må hoste op med 87 millioner kroner, lød det, da arrangørerne oprindeligt præsenterede offentligheden for planerne.

Reelt bliver det langt dyrere. Det viser en gennemgang af de involverede kommuners budgetter for de kommende år, skriver Politiken, efter at det første gang nu er muligt at danne sig et overblik over, hvor mange ekstra skattekroner kommunerne forventer at bruge på de tre dage.

Stat, regioner og kommuner har placeret de annoncerede 87 millioner kroner i det danske interessentskab Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 til fællesudgifter.

Men derudover har fem start- og målbyer samt otte gennemfartskommuner afsat yderligere 60,6 millioner kroner til afviklingen af Tour de France. Samlet er budgettet for det franske cykelløbs visit i Danmark altså vokset til næsten 150 millioner kroner, lyder det i Politiken.

