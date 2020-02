Problembarn vinder igen: - Jeg har levet i et mareridt

Den franske topsprinter Nacer Bouhanni har på Arkea-Samsic allerede vundet to sejre i år og synes at have fundet sig selv efter et langt ophold på Cofidis, hvor han ikke var lykkelig

Måske er han tilbage blandt de bedste sprintere i verden. Måske har han lært at tøjle sit temperament, som har kostet ham bitre nederlag i slagsmål - verbale og fysiske - med konkurrenter, sportsdirektører og fans.

Nacer Bouhanni, fransk cyklings enfant terrible, er begyndt at vinde igen. Han tog en etape i Saudi Tour for en uge siden og kørte sig torsdag i førertrøjen med en overbevisende spurt på første etape af Tour de la Provence.

- Jeg har i to år levet i et mareridt, et helvede, siger 29-årige Bouhanni ifølge cyclingnews.com om tiden inden skiftet til Arkea-Samsic i denne sæson.

Mareridtet synes at være slut. Lettet og lykkelig lod han sig omfavne af sine nye holdkammerater, da etapesejren torsdag var i hus. Efter et helt år uden sejre på det franske storhold Cofidis kunne man have frygtet, at det var slut med Bouhanni længe før tid. Det var det ikke.

Ganske forventeligt mistede han førertrøjen fredag, men kommer han igennem lørdagens hårde bjergetape med mål på Mont Ventoux, er der lagt op til en spændende finale i hans hjemby, Aix-en-Provence, søndag.

- Jeg er glad og tilfreds over at have vundet to sejre så tidligt på sæsonen. Det er længe siden, jeg har haft sådan en sæsonstart, siger Bouhanni, som nu har vundet 67 professionelle løb, til L’Équipe.

- Jeg håber at vinde mange sejre for Arkea-Samsic - og hvorfor ikke tage den næste på søndag?

Cofidis-manager Cédric Vasseur brød sig vist ikke om Bouhanni. Han var for dyr og sikkert også for vanskelig. Vasseur holdt Bouhanni ude af Tour de France og satte hellere sin lid til Christophe Laporte i spurterne.

Nacer Bouhanni fejrer sin etapesejr i Saudi Tour i begyndelsen af februar. Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Ritzau Scanpix

Undervejs var der skandalerne. Bouhanni, som tidligere var bokser, var let at provokere, og han lod næverne tale. I 2016 kom han i slagsmål med nogle hotelgæster efter de franske mesterskaber og skadede sin hånd.

Året efter slog han en konkurrent under en Tour-etape, og i 2018 kom han op at slås med sportsdirektør Roberto Damiani i Cofidis-bussen efter et løb. Cédric Vasseur var på det tidspunkt nyansat manager og var i gang med at føre det skrantende hold ind i en ny tidsalder. Nævekamp i bussen indgik ikke i hans drejebog.

Bouhanni skred så i år til Arkea-Samsic, hvor han synes at kunne etablere sig så højt i hierarkiet, som hans talent berettiger til. For mange år siden på storholdet FDJ sloges han med Arnaud Démare om en lederposition. Og tabte, som han gjorde det mod Laporte på Cofidis.

På Arkea-Samsic er han indtil videre kongen på fladbane. Den position vil han gøre alt for at forsvare søndag, når feltet brager ind i smukke Aix-en-Provence.

Danske Jesper Hansen stiller til start i løbet for Cofidis, mens Magnus Cort er udtaget af EF Education First. Alexander Kamp og Niklas Eg stiller til start for Trek-Segafredo, og Kasper Asgreen fra Deceuninck-Quick-Step runder det danske felt af.

