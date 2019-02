Profil om dansk Tour-start: - En kæmpe stor ting

TOTAL Tour de France-forvirring: Starter den i Danmark?!

Den danske cykelrytter Magnus Cort (Astana) glæder sig over, at verdens største etapeløb, Tour de France, i 2021 efter alt at dømme starter med tre etaper på dansk jord.

Den 26-årige danske sprinter drømmer om at få muligheden for en stor etapesejr på hjemmebane. Det skriver han i en sms til TV2 Bornholm.

- Det er jo en af de allerstørste sportsbegivenheder i verden, så det er helt sikkert en kæmpe stor ting. Det er selvfølgelig noget, som gør, at jeg ekstra gerne vil med til touren i 2021.

- Jeg forventer, at det er noget, som vil skabe mere opmærksomhed på cykling hos danskerne og ikke kun på Touren, og det vil helt sikkert være godt for dansk cykling i det hele taget, skriver Magnus Cort.

Sidste år viste han sit værd på den helt store scene, da han vandt 15. etape i Tour de France. Det var den første danske etapesejr i løbet i ni år.

Tidligere har han også sprintet sig til to etapesejre i Vueltaen.

