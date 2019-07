Profil ude efter grimt styrt: Australsk etapesejr

Sprinterne var tæt på at blive snydt af en udbryder, men Caleb Ewan tog sejren til sidst. Niki Terpstra udgik efter et styrt

Tour de Frances 11. etape fra Albi til Toulouse blev helt som ventet et opgør mellem sprinterne, men det holdt hårdt, før verdens hurtigste cykelryttere kunne køre om sejren.

Her var Lotto-Soudals Caleb Ewan for første gang i årets Tour de France hurtigst foran Dylan Groenewegen, med hvad der svarer til en hårsbredde. Det var australierens første etapesejr i verdens hårdeste cykelløb nogensinde.

Fire mand fik lov at gå i udbrud fra etapens start, men udbryderne fik aldrig mere snor end godt og vel tre minutter, og så endte det hele i en massespurt på den 167 kilometer lange etape, selvom Aime De Gendt var tæt på at snyde sprinterholdene. Belgieren kørte solo fra de øvrige udbrydere, men blev hentet med få kilometer til mål.

Niki Terpstra fra Total Direct Energie udgik efter et styrt mod slutningen af etapen.

Lykkeriddere på håbløs mission

Anthony Perez (Cofidis) Stéphane Rossetto (Cofidis) Lilian Calmejane (Total Direct Energie) Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert) slap af sted fra start, men kan vel i deres vildeste fantasi ikke have forestillet sig at det beskedne udbrud ville holde til mål. Vel at mærke på den sidste flade etape inden 16. etape tirsdag i næste uge.

Udbryderne fik ikke lov at køre om sejren. Foto: Ritzau Scanpix

Derfor ville sprinterhold som Deceuninck-Quick-Step, Jumbo-Visma og Bora-Hansgrohe sikre endnu en sejr til regnskabet, inden feltet for alvor rammer bjergene.

Kasper Asgreen blev som sædvanlig sendt frem for sit belgiske hold for at holde sprinteren Elia Viviani inde i kampen om etapesejren.

Alt forløb da også planmæssigt, indtil et stort styrt ramte feltet. Det kostede Tour-deltagelsen for Niki Terpstra, der kæmpede med smerter i armen eller kravebenet, mens også Nairo Quintana og Richie Porte var involveret.

De to sidstnævnte kom dog begge tilbage på cyklen - og tilbage i feltet til de øvrige favoritter.

Niki Terpstra er ude af Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Derfra var der ingen svinkeærinder. Feltet indhentede udbryderne med få kilometer tilbage, og så stod den ellers på sprinteropgør for de tunge drenge. Denne gang med sejr til Caleb Ewan, der tog sin første sejr i Tour de France foran Groenewegen og Elia Viviani.

Tyske Rick Zabel, der er søn af den legendarisk sprinter Erik Zabel, stillede ikke til start på grund af influenza. Dermed er syv ryttere udgået af løbet.

Julian Alaphilippe er stadig i besiddelse af den gule førertrøje forud før morgendagens 12. etape, hvor han er blandt favoritterne til en etapesejr.

