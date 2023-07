Prominente holdkammerater tænder op under dansk Tour-håb

Før Tour de France-starten står Søren Kragh Andersen på papiret i skyggen af topnavne som klassikerstjernen Mathieu van der Poel og sprinteren Jasper Philipsen på Alpecin.

Men det har han intet imod. Tværtimod ser den 28-årige fynbo store muligheder for at få Tour de France-succes med sit nye hold, som han skiftede til fra DSM i vinter.

- Jeg synes, jeg nu er på et bedre hold, hvor vi har to kæmpestore stjerner med. Det er rigtig sjovt at være en del af. Jeg kan allerede mærke, at presset stiger.

- Vi har en mand, der kan køre med om sejren allerede på 1. etape (van der Poel, red.). Jeg er kommet på det helt rigtige hold, siger Søren Kragh Andersen.

At opmærksomheden primært ligger hos van der Poel og Philipsen betyder ikke, at Kragh Andersen kan gemme sig eller skal agere ren hjælperytter.

Han føler heller sig heller ikke mindre under pres, end han har gjort tidligere. Han ved, at han er indkøbt til at lave resultater, som da han vandt Eschborn-Frankfurt i maj.

- Holdet har stor tiltro til mig, men sætter mig også under pres for at levere. Vi håber på, at jeg kan vinde en etape. Det er i hvert fald planen. Jeg skal også lave resultater, fastslår Kragh Andersen.

Han er dog indstillet på lige at køre benene i gang - vel vidende at de første to etaper ligger til van der Poel og de næste to til Philipsen.

- Efter den første uge ser vi, hvor folk står, og hvordan løbet udvikler sig. I anden og tredje uge tror jeg meget på, at mine chancer kommer, lyder det fra Søren Kragh Andersen.

Det var netop i henholdsvis anden og tredje uge, at han i 2020 vandt to Tour de France-etaper.

Siden har det dog været så som så med succesoplevelserne i verdens største cykelløb. Året efter ramte han ikke formen, og sidste år blev han fravalgt af DSM-holdet og gik glip af Tour-starten i Danmark.