Protesterer over vanvittige forhold

Nærmest livsfarlige forhold betød, at stjerneparade stoppede etape af Tour de Luxembourg onsdag

Der var ikke kørt mange kilometer af onsdagens etape i cykelløbet Tour de Luxembourg, da arrangørerne pludselig fik travlt.

For rytterne valgte at hugge bremserne i og stoppe helt op i protest over forholdene.

Stjerner som Philippe Gilbert, Mark Cavendish og Arnaud Démare fik mere end nok, blandt andet fordi biler og busser holdt parkeret langs ruten, mens der har været eksempler på ryttere, der pludselig har befundet sig i åben trafik undervejs.

Italienske Jacopo Guarnieri fortæller på Twitter om holdkammeraten Ignatas Konovalovas, der angiveligt pludselig befandt sig ude midt i åben trafik og endda måtte stoppe ved et lyskryds.

Dét, kombineret med en situation, hvor en bil var på vej fra en sidevej og var tæt på at kollidere med feltet, betød, at nok var nok.

Anført af Gilbert og en anden rutineret herre John Degenkolb stoppede feltet for at protestere over forholdene.

Foto: Stefano Sirotti/Ritzau Scanpix

Efter en diskussion med løbets arrangører blev de næste 80 kilometer af etapen neutraliseret, inden de resterende 42 kilometer blev færdigkørt.

- Hvor er UCI? De burde straffe organisationen bag dette. Vi vil ikke have endnu et hjertekvalt tweet om, hvor meget I elsker cykelryttere, vi vil have beskyttelse fra jer. Hvor er holdene? I betaler os, hvordan kan I tolerere den slags igen, siger italienske Jacopo Guarnieri på Twitter.

Til TV 2 Sporten fortæller danske Jacob Hindsgaul om den bizarre situation med bilen:

- Pludselig er der en Skoda på vej ud fra en lille sidevej. Den er nærmest på vej midt ud midt i fronten af feltet og halvvejs ude på hovedvejen. Der er ikke nogen, der står og sørger for, at der ikke er biler, der kan komme ind på ruten, fortæller Uno-X Pro Cycling-rytteren, der kalder forholdene for ’stressende’.

Torsdag fortsætter løbet efter planen med 3. etape. Løbet slutter lørdag.

Jacopo Guarnieri tvivler stærkt på, at noget er forandret til torsdagens etape.

- Vil det være anderledes i morgen (torsdag, red.)? Det tvivler jeg på. Men jeg ville blive glad for at høre fra UCI og CPA (rytternes fagforening Cyclistes Professionnels Associés, red.), skriver han.

Ofrede sig for kaptajnen - og hældt ud af Touren

Kyllingen hylder dansker: - Det havde han aldrig drømt om

Se også: Danmarks største hold tæt på redning

Ekspertens råd: 'En favorit bekymrer mig'