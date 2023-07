Prudhomme til Vingegaard: - Lars Løkke i bilen

Jonas Vingegaard sagde kort inden etapestart fredag, at løbsdirektør Christian Prudhomme har fortalt danskeren, at Lars Løkke Rasmussen sidder med i den røde førerbil søndag

Flere gange tidligere har Lars Løkke Rasmussen siddet med i bilen hos Tour de Frances løbsdirektør Christian Prudhomme, og søndag sker det tilsyneladende igen.

Det fortæller Jonas Vingegaard. Han havde inden fredagens etape en samtale med Prudhomme. Ekstra Bladet spurgte derfor Vingegaard, hvad de talte om.

- Han sagde, at Lars Løkke vil være i bilen på søndag, lød det kort fra løbets førende.

Danmarks udenrigsminister har også tidligere kørt i bilen sammen med Prudhomme. Både da Løkke var statsminister og også sidste år, da han var inviteret ned for at overvære verdens største cykelløb sammen med sin gode ven Prudhomme.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Lars Løkkes parti, Moderaterne.

Vigtig middag i 2015

Løkke var involveret i at få Tour de France-starten sidste år til Danmark. Han inviterede Prudhomme til en vigtig middag på Marienborg i 2015.

- Det var en fantastisk aften, har Lars Løkke tidligere fortalt Ekstra Bladet.

- Det blev på en måde en rigtig mandeaften. Kronprinsen var i hopla og snakkede med Prudhomme på fransk. Det var enormt uformelt. En flok gode venner om et bord. God mad, et godt glas rødvin, og der var bare pisse god stemning.

