Quaade takker af: Hellere OL-bronze end at blive gift igen

Rasmus Quaade er kendt for at give alt, hvad han har på cyklen. Og lidt til. Men nu har han snart ikke mere i sig.

Efter indeværende sæson stopper den 31-årige tempostærke cykelrytter med det engang karakteristiske skæg sin karriere på landevejen.

Riwal-rytteren er simpelthen ved at være mæt, fortæller han i forbindelse med sit sidste PostNord Danmark Rundt.

- Jeg får ikke de samme oplevelser ved at køre cykelløb rundt omkring i Europa længere. Jeg har været alle stederne. Jeg har brugt erfaringen, når jeg er vendt tilbage, og man kan altid blive ved med at finde noget nyt, men jeg får ikke den samme oplevelse ved at køre et cykelløb mere, siger han.

- Jeg har ikke lyst til at fortsætte i otte år endnu og være en halvt glad eller gammel og bitter cykelrytter, der råber til alle de unge, at de kører for farligt og hurtigt. Det er sådan, cykelsporten er. Jeg har selv været der.

- Jeg er mæt, glad og stolt af min karriere. Jeg er stolt af, at jeg har gjort alt 100 procent, konstaterer cykelrytteren.

Bronzemedaljen i banedisciplinen holdforfølgelsesløb fra OL i Rio i 2016 står som det absolut største i karrieren for Quaade.

- En medalje ved de olympiske lege slår alt andet. Landstræner Casper Jørgensen har nævnt, at det er lidt større at få børn. Ellers er der ikke rigtig noget, der slår det.

- Jeg må også indrømme, at jeg hellere ville vinde en bronzemedalje end at blive gift igen, selv om det var stort. Sådan er det. Jeg er dedikeret omkring cykelsporten, og ellers opnår man ikke så vilde resultater, som det er at få en bronzemedalje.

Evnen til at æde sig selv blev udødeliggjort i dokumentarfilmen 'Moon Rider' fra 2012. Her følger man blandt andet danskerens kamp for guld i enkeltstart ved U23-VM i Danmark.

Quaade var en overgang landets bedste i disciplinen, hvilket danmarksmesterskaberne i 2011 og 2014 vidner om. Han føler selv, at han har været med til at inspirere den nye generation af tempostærke danskere.

- Da jeg kom frem og var god til enkeltstart, var jeg suverænt den bedste. Jeg dominerede A-klassen, men det kan man ikke længere, hvis ikke man er 100 procent skarp.

- Jeg tror, at jeg har været med til at inspirere andre til at sætte fokus på enkeltstarten og presse sig selv lidt mere. Jeg har en lidt anden tilgang til tingene, og det kan være svært i cykelsporten. Men jeg nyder det, og det var sådan, jeg havde besluttet mig for at gøre det, slutter han.

Quaades plan er - i hvert fald i første omgang - at blive skolelærer