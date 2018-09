Quintana kom igen på djævelsk bjerg

Nairo Quintana (Movistar) viste på Vuelta a Españas 13. etape, at han er den af favoritterne, der har mest at skyde med lige nu.

I hvert fald kunne han på den djævelsk stejle afslutning Alto de la Camperona køre fra de øvrige favoritter og tage lidt tid til dem i klassementet.

Ikke meget, men nok til at markere, at han er en mand, der skal holdes alvorligt øje med i de kommende to dag, hvor der er stejle bjerge på menuen.

Quintana kørte fra Simon Yates (Michelton-Scott) og Enric Mas (Quickstep) på den sidste kilometer og kørte sig dermed ind på løbets tredjeplads blot otte sekunder efter Yates og 1.50 minutter efter Jesús Herrada (Cofidis), der tappert forsvarede sin førertrøje, men altså tabte knap to minutter.

Ingen af dem kørte dog om etapesejren. Den var reserveret de 32 ryttere, der var i dagens udbrud.

De afgjorde det hele på La Camperonas sidste godt to kilometer, hvor den gennemsnitlige stigningsprocent er på mere end 15.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) satte med godt to kilometer til mål et angreb ind, men Dylan Teuns fra BMC fangede ham. Dermed lignede det, at etapen skulle afgøres mellem de to, men Óscar Rodriguez fra det lille baskiske Euskadi-mandskab hentede dem og satte dem ind på den sidste kilometer.

Dermed tog den 23-årige spanier sin første sejr i karrieren.

Lørdag og søndag er der igen stejle bjerge på menuen, inden den anden hviledag mandag.

Se også: Jesus fik for lang snor - nu er han i førertrøjen

Se også: Ukendt dansker scorer kontrakt på storhold: - Drøm bliver til virkelighed

Se også: Tidligere verdensmester knaldet for doping