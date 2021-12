Ramt af flugtbilist under træning

Colombianske Daniel Arroyave, der er holdkammerat med Magnus Cort og Michael Valgren på EF Education-Nippo, blev ramt af en flugtbilist under træning

Det er farligt at være cykelrytter. Især hvis medtrafikanterne - der typisk er lidt bedre beskyttet - ikke tager hensyn.

Det kan colombianske Daniel Arroyave skrive under på.

Den 21-årige rytter er til dagligt holdkammerat med Magnus Cort og Michael Valgren på World Tour-holdet EF Education-Nippo, og lige for tiden er han hjemme i Colombia, hvor han træner med nogle venner.

Tirsdag gik det dog galt. På en tur i Llanogrande, der ligger 30 km sydøst for millionbyen Medellín, blev han påkørt af en bil, der ifølge et øjenvidne kørte 'uagtsomt'.

Hans Cannondale-cykel knækkede midt over, og han fik selv en del knubs - heldigvis kun overfladiske. Det har han senere bekendtgjort i en video på de sociale medier.

Daniel Arroyave har netop kørt sin første sæson som professionel og har ikke ligefrem de største resultater med i bagaen.

Han har dog kontrakt for den kommende sæson også, så der er mulighed for at komme efter det - når han altså har fået en ny cykel.