Kort før afgangen til Tour de France-starten i Danmark har flere ryttere og ansatte fra holdet Bahrain Victorious mandag fået deres hjem ransaget af politiet.

Det skriver Bahrain Victorious på sin hjemmeside.

Noget lignende skete sidste år, mens Tour de France var i gang. Her fik Bahrain Victorious besøg af fransk politi på det hotel, holdet boede på.

Det skete på grund af mistanke om et muligt brud på dopingreglerne, men udmøntede sig ikke til noget.

- Undersøgelsen af holdets medlemmer, som startede sidste år uden at føre til noget, fortsætter lige før starten på det vigtigste cykelløb, Tour de France, og skader både de enkelte personers og holdets omdømme, skriver Bahrain Victorious mandag.

- På grund af undersøgelserne for nylig føler holdet, at man med timingen af denne undersøgelse specifikt forsøger at skade holdets omdømme.

Bahrain Victorious oplyser ikke, hvilke ryttere og øvrige ansatte fra holdets stab, som har fået deres hjem ransaget. Ifølge netmediet VeloNews har ransagningerne fundet sted i flere forskellige lande.

- Efter næsten et år med forgæves forsøg fra holdet på at få mere information (om undersøgelsen, red.) besluttede efterforskerne at lave en ny undersøgelse blot et par dage før starten på det vigtigste løb, hvilket unægteligt skaber tvivl om formålet med undersøgelsen, lyder det fra Bahrain Victorious.

Johan Price-Pejtersen er den eneste dansker på Bahrain Victorious' hold. Han er dog ikke udtaget til at skulle køre Tour de France, som starter med en 13 kilometer lang enkeltstart i København fredag.

Det er blandt andre Matej Mohoric til gengæld, og sloveneren er en af Bahrain Victorious' største profiler. Mohoric vandt sidste år to etaper i Tour de France.

