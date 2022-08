Rasende rytter efter grotesk styrt i finalen

Det er en gammel sandhed i professionel cykelsport, at det oftest er mest sikkert at sidde langt fremme i feltet, når de flade etaper skal afgøres.

For tre Jumbo-Visma-ryttere kom det i den grad til udtryk onsdag eftermiddag, da etapeløbet Vuelta a Burgos' anden etape nærmede sig sin afslutning.

Feltet med det hollandske superhold i spidsen tordnede mod mål i Villadiego nord for Burgos i det nordlige Spanien, da et fartbump skulle forceres.

De første par ryttere kom fint over, men nummer tre, David Dekker, blev overrasket og styrtede.

Og så havde man balladen, for med tempoet skruet op til 60 kilometer i timen kunne de næste ikke undgå at buldre ind i ham, og så var massestyrtet en kendsgerning.

Annonce:

Tre mand klarede skærene og kom alene til mål. Det var Timo Roosen, Edoardo Affini og Chris Harper. Alle Jumbo-Visma. Sidstnævnte vendte sig og kiggede tilbage, da Roosen passerede målstregen. Men der var meget langt ned til nummer fire.

Affini tyede til Twitter onsdag for at redegøre for, hvordan han så situationen:

- Jeg havde virkelig ingen idé om, hvad der skete bag os. Jeg er ked af det på vegne af alle, der var involveret i styrtet, og jeg håber ikke, nogen kom alvorligt til skade, skriver han og retter derpå henvendelse til UCI, den internationale cykelunion:

- Kære UCI, efter alt hvad der er sket, at tillade en finale med et fartbump så højt på de sidste 800 meter, hvor vi kom fra et stykke med ekstrem høj fart er en skandale. Uacceptabelt, skriver Affini.

Dekker slap nådigt fra styrtet og tweetede efterfølgende:

- Jeg er okay med tanke på, hvad der skete. Det lader ikke til, der er noget brækket. Bortset fra min moral, men jeg har en del skrammer.

Annonce:

- Jeg så ikke fartbumpet, og med den høje fart på vej ned ad bakke mistede jeg totalt kontrollen. Jeg håber virkelig, at alle involverede er okay, skriver han.

Da styrtet skete så tæt på mål, får det ingen konsekvenser for det samlede klassement, hvor Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fortsat fører.

Mathias Norsgaard (Movistar) er eneste dansker i feltet. Han kom i mål godt tre minutter efter vinderen og ligger 2,37 minutter efter Buitrago i den samlede stilling som nummer 86.