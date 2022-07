Raser mod corona-regler: - Ekstremt vagt

Guillaume Martin måtte lørdag udgå af Touren med coronavirus, og det ærgrer ham, at han ikke fik lov til at køre videre

Covid-19 krævede i weekenden sine ofre i Tour-feltet, og lørdag aften blev det franske Guillaume Martins (Cofidis) tur til at udgå af løbet med en positiv test.

Allerede fredag mærkede klassementsrytteren symptomer på en øm hals, men hans test var negativ.

Lørdag aften faldt hammeren så. Martin testede positiv to gange i træk, og stillede ikke til start i løbet søndag.

Men inden den endelige beslutning om at trække sig var taget, forsøgte franskmanden febrilsk at finde et hul i UCI's (Den Internationale Cykelunion) protokoller for at kunne køre videre.

Det skriver det belgiske medie Nieuwsblad.

- Jeg prøvede at håndtere det dipomatisk. Jeg ringede til folk og talte med organisatører. Jeg ønskede virkelig ikke at stoppe, fordi jeg følte mig bedre og bedre i denne Tour, og jeg var virkelig ikke i dårlig form. Men for lægerne er sundheden førsteprioritet, siger Guillame Martin.

Der var ingen mulighed for, at Cofidis-rytteren kunne fortsætte i løbet, og nu kritiserer han UCI's protokoller.

- Det er ekstremt vagt og fuldstændig åbent for fortolkning. Det er også mit problem: Jeg troede, protokollen var struktureret på en sådan måde, at en rytter kunne fortsætte, hvis der ikke var nogen symptomer.

- Da jeg fik min PCR-test søndag, viste det sig, at jeg var meget smitsom. Men den grad af smitsomhed er ikke inkluderet i protokollen, siger han.

Guillame Martin tror, at andre ryttere vælger ikke at informere løbsarrangørerne om deres positive tests.

- Hvis jeg ikke havde sagt noget lørdag aften, havde jeg bare kørt søndag. Og jeg tror, det er det, andre ryttere gør. Det er bare rygter, men det virker ulogisk, at jeg skulle være den eneste rytter i den situation.

- Coronaboblen er mindre respekteret, og fans og hotelpersonale bærer ikke maske, så risikoen er større, siger Guillaume Martin.

Søndag aften blev hele feltet testet med en antigentest, og meldingen fra UCI er, at ikke en eneste var positiv.

