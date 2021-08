Raser mod dansk OL-trick

Det danske banelandsholds i 4000 meter holdforfølgelsesløb smadrede nok en gang deres konkurrenter, da de moste rundt på den ovale bane ved OL i Tokyo i olympisk rekord på 3 minutter og 45,014 sekunder.

Dermed fortsatte kvartetten takterne fra sidste års VM, hvor de satte verdensrekord hele tre gange på vej mod deres endelige VM-guld.

Den danske tid og præstation vækker nok en gang opsigt, men ikke kun for det positive. Således spottede den britiske tidligere banespecialist og enkeltstartsfænomen på landevej Chris Boardman, at Danmark havde taget et 'tape-trick' med på banen.

Boardman hentyder til den tape, der sidder over de danske sokker og dermed optimerer ydelsen hos de danske baneryttere, da tapen medvirker til at mindske vindmodstanden og i sidste ende forbedre tiden rundt på banen.

Flere bemærkede samme danske trick, og selvom det ikke er imod reglerne, er det faldet flere for brystet, at danskerne tyer til det, man kan kalde en omgåelse af reglerne.

Alex Rasmussen, der kommenterede det danske 'bane-attentat' på DR1, har kun lidt rysten på hovedet til overs for dem, der kritiserer det danske 'tape-trick'.

- Det er bestemt ikke nogen tilfældighed, at tapen sidder, hvor den gør. Danskerne går til grænsen med aerodynamik, og de arbejder meget på det. Det giver en lille promille i forbedring på tiden.

- Boardman hentyder til, at tapen er sat i verden for at hjælpe til i forbindelse med skader, og det er jo ikke ligefrem det, danskerne bruger den til?

- Nej, altså han har jo ret, men alle går til grænsen. Se nu bare på briterne. De kører på de såkaldte Lotus Track-cykler. De er godkendt, ligesom tapen er, men tanken bag al cykeludstyr er, at det skal være noget, almindelige mennesker kan købe.

- Det kan man også, men så skal man altså betale 100.000 euro, siger den tidligere danske banerytter, der blandt andet har vundet både VM i scratch og 4000 meter holdforfølgelse i 2009.

- Det er altså ikke noget, du kan hidse dig op over?

- Nej, det er det ikke. Men jeg er selvfølgelig også farvet. Men altså, alle nationerne gør ting, som danskeren ikke gør. Hvis UCI ikke siger, det er ulovligt, så udnytter man det, sådan er det.

- Nu har konkurrenterne set, hvilke tricks danskerne har bragt med på banen. Tror du så, vi vil se konkurrenterne benytte sig af samme model i semifinalen?

- Det er ingen tvivl om, at nationerne kigger på hinanden. De kopierer altid de bedste, og det er Danmark lige for tiden. Men spørgsmålet er, om man tør prøve noget nyt, hvis man ikke har forsøgt sig med det inden konkurrencen.

De sætter verdensrekord

Selvom landstræner Casper Jørgensen ikke var helt tilfreds med indsatsen hos det danske 4000 meter-hold, så er Alex Rasmussen godt tilfreds med starten.

Han spår, at danskerne forbedrer sig markant i semifinalen, og han har svært ved at se, hvem der skal komme i vejen for en dansk triumf.

- De sætter verdensrekord i semifinalen. Jeg tror, de kører et sekund hurtigere. Når der er to hold på banen samtidig, så giver det bedre tider. Man får medvind fra modstander-holdet, lidt ligesom der er slipstream i Formel 1, og det kan sagtens betyde et sekund hurtigere.

- Hvordan ser du de danske chancer nu?

- Det er kun Italien, jeg er bange for nu. Jeg har svært ved at se briterne være bedre, end de vi så, så jeg tør godt næsten love OL-guld. I hvert fald 90 procent chance. Jeg har svært ved at se, at de kan undgå guldet, lyder det fra Alex Rasmussen.