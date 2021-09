Raser over belgiske myndigheder: Hvad fanden foregår der?

Chris Anker Sørensen måtte alt for tidligt forlade denne verden i lørdags, og allerede søndag kom svaret fra anklagemyndigheden:

Føreren af varevognen, der havde ramt ham, var ikke skyldig i sammenstødet.

Hos belgiske De Morgen er sportskommentatoren Hans Vandeweghe gået i rette med forløbet, som han finder stærkt kritisabelt.

Myndighederne måtte have vidst, at det område var hamrende farligt, og at det var en tikkende bombe under de krydsende cyklister.

'Myndighedernes svar var forudsigeligt: At føreren ikke var skyldig.'

'For at svare høfligt: ​​Jeg er ligeglad. Mindre høfligt: WTF? (hvad fanden sker der, red.),' skriver han.

Herefter forklarer kommentatoren, at 'Flandern er kendt for sin dårlige, uforudsigelige, usikre cykel-infrastruktur.'

Særligt området i Zeebrugge, hvor Chris Anker Sørensen døde, er under beskydning. Ud over infrastrukturen får bilisterne i området et ordentligt fur.

- Der findes ingen steder med mindre forståelse for cyklister end i og omkring havnen i Zeebrugge.

Ulykkesstedet i Zeebrugge tager sig således ud. Foto: Ernst van Norde

Han er kort sagt rasende på de belgiske myndigheder.

- Stedet, hvor Sørensen ikke stoppede for varevognen, er forræderisk, fordi man kører fra en cykelsti til en slags krydsning, der er omgivet af blokke. I mange lande ville der være en beskyttet overgang, og hvis du skal stoppe, ville det blive varslet i god tid og ikke kun en meter før med hajtænder.

- Selvfølgelig var dette en ulykke, men en ulykke, man ventede på fandt sted. Endnu en skændsel for denne cykel-fjendtlige region, skriver Vandeweghe.

Ekstra Bladet har både søndag og tirsdag talt med lokale, der vurderer stedet som farligt.

Tirsdag lagde danske Pernille Jacobsen den første buket ved ulykkesstedet. Læs mere her.