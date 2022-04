Raser over tilskuer: - Det røvhul!

En bestemt tilskuer får ikke ligefrem pæne ord med på vejen, efter han var skyld i et styrt under søndagens Paris-Roubaix

Intet Paris-Roubaix uden en helt masse styrt.

Sådan gik det også søndag, da en perlerække af verdens bedste cykelryttere skulle suse over de mange faretruende franske brosten. Alligevel var der ét styrt, der stak ud fra alle de andre.

For blot få minutter inden rytterne kunne køre ind på den velkendte velodrom i Roubaix, skete der det, der bare ikke må ske. Med syv kilometer til mål stak en tilskuer armen for langt ud, og få øjeblikke efter lå belgiske Yves Lampaerts i asfalten.

Dermed var drømmen om en podieplacering væk, og det har efterfølgende affødt et par stærke reaktioner.

Blandt andet fra Lampaerts chef, Quick-Step-holdejer Patrick Lefevere, der var decideret rasende over episoden.

- Alle så Yves’ styrt. Det røvhul (tilskueren, red.) kan gå hjem og have det godt, men vi tabte med sikkerhed top-5 og måske podiet, sagde han til TV 2 Sport.

Han oplyser desuden til kanalen, at Quick-Step-mandskabets franske rytter Florian Senechal også blev ramt af en tilskuer undervejs.

Hovedpersonen selv var da også ret så bitter, efter han kom forslået i mål som nummer ti.

- Det er de situationer, der ikke bør ske i et løb. Det er en skam. Jeg ville skære højresvinget, og normalt går tilskuerne så baglæns. Men den mand førte sin arm frem, og den ramte mig. Som et resultat mistede jeg kontrollen over cyklen, og jeg kunne ikke holde mig oppe, fortalte han til Cycling News.

Han ærgrer sig ekstra meget over hændelsen, fordi han på det tidspunkt faktisk stadig havde muligheden for at køre med om en podieplads i det mytiske cykelløb.

- Hvis du ikke ved noget om løbet, så blive hjemme. For var mig var det dramatisk, for der var stadig en podieplads på spil. Mohoric og Van Baarle var stærkere end mig, men tredjepladsen var måske mulig at nå.

Ekstra Bladets cykelekspert, MIchael Rasmussen, var også hurtig til at kalde tilskueren for en idiot, da han umiddelbart efter løbet gav sin dom.

Hollandske Dylan van Baarle (INEOS) kørte søndag først over stregen, mens Wout van Aert (Jumbo-Visma) tog andenpladsen. Den sidste podieplads gik til Stefan Küng fra Groupama-FDJ.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ: Kom med bag murene: Så vildt er Brøndby Stadion (+)