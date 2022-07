Rasmus Staghøj brød sammen, da hele verden hyldede Chris

Stemmen knækker, og selvom telefonforbindelsen er fin, falder ordene hakkende og langsomt.

Han er rørt. Og mere til.

- Jamen... Altså... Ej, jeg begynder helt at græde bare at tale om det. Vent lidt. Undskyld, siger TV 2-vært Rasmus Staghøj til Ekstra Bladet fra en bil, der er på vej mod Vejle.

Og da han atter finder sig selv, er han i stand til at sætte flere ord på det syn, der mødte ham og resten af verden, da Tour de France-feltet passerede Holbæk Sportsby på lørdagens etape fra Roskilde til Nyborg.

Et gigantisk portræt på 40 gange 30 meter af den danske eks-cykelrytter Chris Anker Sørensen var malet på græsset.

- Tårerne begyndte at løbe nedad mine kinder. Jeg synes, det var dybt rørende. Helt fantastisk. Vanvittigt smukt.

- Jeg blev på en og samme tid virkelig ked af det, men jeg blev også glad. Det viser, at Danmark kan samles om det her, og nu viser vi det til hele verden og til hele cykelsporten, hvor Chris betød alt. Det er så fortjent, siger han.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sidste år omkom Chris Anker Sørensen på tragisk vis, da han var ude på en cykeltur i Belgien. Han blev bare 37 år, og ulykken sendte et chok gennem hele cykelverdenen.

Rasmus Staghøj har dækket Tour de France med den karismatiske ekspert tre gange, og undervejs udviklede de også et tæt venskab, der kom på benene efter talrige timer på landevejen sammen.

- Vi var faktisk ikke sikre på, de ville vise det i fjernsynet, for det er ikke os, der bestemmer det, men vi havde arbejdet hårdt for det og fortalt dem om Chris' betydning, fortæller Staghøj.

Der blev da også stille i TV 2's kommentatorboks, da billeder af portrættet rullede over tv-skærmen. Kommentator Dennis Ritter og eksperterne Rolf Sørensen og Emil Vinjebo skulle forståeligt nok sunde sig lidt.

- At folk bliver rørt over en hyldest af en person, mange ikke kendte personligt, siger alt om Chris' betydning. Chris var ægte, og han gik direkte ind i hjerterne på folk.

- Hvordan har det været at lave Tour de France uden Chris denne gang?

- Det har været svært. Han har fyldt meget. Dennis (Ritter, red.) og jeg har talt meget om det sammen. Vi kan godt arbejde og være koncentrerede om det, vi skal. Men det påvirker mig om morgenen, når jeg vågner. Om aftenen når jeg er på vej i seng, og når jeg sidder i bilen på vej fra A til B.

Rasmus Staghøj og Chris Anker Sørensen til et foredrag i Vejle. Foto: Privat

- At han ikke er med til det nu, selvom han burde, er tungt og svært, og jeg har da tænkt, at jeg ikke gider det her, når Chris ikke er her,ligesom jeg sidste år tænkte over, om jeg overhovedet ville fortsætte med cykelsporten.

- Men selvfølgelig vil Chris have, at vi fortsætter. Jeg ved ikke, om det er naivt. Men jeg bilder mig selv ind, at han sidder deroppe (i himlen, red.) og kigger ned på os. Jeg forestiller mig, han råber ned til os 'FORTSÆT, FORTSÆT' og retter på os, når vi udtaler en rytters navn forkert, siger Rasmus Staghøj med et stille grin.

Tour de France-arrangørerne hyldede også portrættet. Det samme gjorde Mads Pedersens hold Trek-Segafredo, Intermarché-Wanty-Gobert, Grand Départ og en lang række øvrige aktører på Twitter.

Det er initiativtagerne bag indsamlingen 'For Chris', som sammen med robotfirmaet Turf Tank står bag maleriet.

Dennis Ritter er blandt medstifterne.

