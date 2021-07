Rasmussen bukker sig: - Han er verdens mest komplette

PARIS (Ekstra Bladet): Et meget begivenhedsrigt cykelløb er slut - som altid på Champs-Élysées i Paris.

Her står sprinterne i kø for at hjemtage en af cykelsportens fineste skalpe. Også Mark Cavendish, der kunne vinde der for femte gang og dermed stå alene med rekorden for fleste etapesejre i Tour de France-historien, 35.

Den mission glippede, og jeg synes, at det er rigtig fint, at Eddy Merckx stadig er medejer af den rekord. Det ville på en eller anden måde være forkert, hvis 'Big Eddy' ikke skulle have rekorden for flest etapesejre - når han nu har mere eller mindre alle andre rekorder for diverse cykelløb.

Cavendish må gøre forsøget næste år og håbe, at han har lidt bedre styr på dagens mand i skysovs...

Dagens top

Wout Van Aert. Er der efterhånden noget, den mand ikke kan?

Under denne Tour de France har han vundet tre etaper. En hvor rytterne skulle to gange over det måske hårdeste bjerg i Touren, Mont Ventoux. En af løbets to enkeltstarter.

Eter enkeltsstartssejren erklærede han så, at han ville køre spurt på Champs-Élysées. Og det skal jeg lige love for, at han gjorde.

I en sådan grad, at Mark Cavendish måtte tage til takke med tredjepladsen. Wout Van Aert må være verdens ubetinget mest komplette cykelrytter. Man skal jo også lige huske på, at han er en af verdens bedste cykelcross-ryttere om vinteren.

Til OL i Tokyo vil jeg såmænd betragte ham som favorit i begge discipliner. Både landevejsløbet på lørdag og enkeltstarten et par dage senere.

Dagens flop

En, der ikke længere kan betragtes som hørende til favoritterne ved OL til trods for, at det har været et erklæret sæsonmål, er Jakob Fuglsang.

Han stillede ikke til start på Tourens sidste etape på 108 km, hvoraf en god del af dem er paradekørsel. Jeg er sikker på, at det hverken ville gøre fra eller til i forhold til hans OL-resultat, om han havde kørt de 108 km eller ej.

Men et 'DNF' (Udgået - Did Not Finish, red.) i Tour de France ser aldrig pænt ud. Nu sidder han på den samme flyver som de øvrige danskere, der valgte at gennemføre Touren.

Hvis Jakob ville have gjort noget godt for sig selv, skulle han have trukket stikket for flere dage siden i håb om at komme sig frem mod OL. Ikke på selve dagen, hvor løbet slutter på Champs-Élysées. Det er en ommer!