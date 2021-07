Rasmussen: - Det kunne være gået helt galt

ANDORRA-LA-VELLA (Ekstra Bladet): Det hollandske storhold Jumbo-Visma kunne søndag fejre en stor sejr i Andorra, da amerikaneren Sepp Kuss kørte alene over stregen efter en hård bjergetape fra Céret.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, mener imidlertid, at det var en risikabel plan, som holdet havde lagt for dagen.

- Nu gik det jo godt med Kuss’ sejr, og det er altid svært at argumentere mod vinderen. På bundlinjen står bare, at det var en dumdristig plan, siger Michael Rasmussen.

- Holdet har Jonas Vingegaard med i kampen om podiepladserne, og han blev altså nærmest overladt til sig selv på en vindblæst, hård bjergetape i Pyrenæerne.

- Det kunne være gået helt galt for podieambitionen. Vingegaard endte med højst at have sprinteren Teunissen til sin rådighed, mens holdets tilbageværende tre klatrestærke hjælperyttere sad ude foran i et stort udbrud, siger Rasmussen.

Jumbo-Vismas taktik lykkedes, men det var lige så meget held som forstand, mener Rasmussen. Holdet kunne ikke vide, at det ville gå godt. Ingen kunne vide, at Jonas Vingegaard ikke fik brug for hjælp. At han kunne klare sig selv.

- Det svarer til kun at køre med cykelhjelm, når man styrter. Der er jo bare det ved det, at ingen i sagens natur aner, hvornår det sker, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmussens top

Jumbo-Visma. Det lykkedes holdet med succes at fuldføre sin dristige plan for etapen, hvor Vingegaard sad alene i favoritfeltet uden anden hjælp end den, sprinteren Mike Teunissen kunne tilbyde.

Sepp Kuss vandt etapen, og det er altid svært at argumentere mod vinderen.

Rasmussen flop

Guillaume Martin fra Cofidis. Det er simpelt hen for dumt at bruge uanede kræfter på at køre sig op i klassementet lørdag - han sprang fra nummer ni til nummer to - for så søndag at sætte det hele over styr og droppe ned som nummer ni igen, fordi han ikke kunne holde hjul på næstsidste mand over toppen af Port d’Envalira.

Han kom ikke med over sammen med gruppen og måtte så spilde alle kræfter på nedkørslen, så han var helt tom før sidste bjerg. Resultat: Et tidstab på næsten fire minutter.