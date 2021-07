Rasmussen: - Det vil jeg huske Touren for

Var Tour de France en god flaske fransk vin, ville 2021 være en rigtig, rigtig god årgang. Vi er næsten dagligt blevet forkælet med fantastisk cykelløb, dramatik, meriterende sejre og bitre nederlag.

Hver etape har sat sig i hukommelsen, og de store bedrifter står nærmest i kø. Mark Cavendish kommer man ikke udenom, selv om hans forsøg på at optræde ydmygt og voksent på pressemøderne var bluff.

For at bruge hans eget udtryk er han stadig en skiderik, hvilket han demonstrede forleden ved starten i Mourenx, hvor han skældte en mekaniker huden fuld og i raseri hamrede sin cykel i asfalten og marcherede fornærmet væk. Alt sammen for rullende kameraer. Tåbelig opførsel.

Michael Rasmussen har siden 2015 hvert år dækket Tour de France i Frankrig som kommentator for Ekstra Bladet. Foto: Claus Bonnerup.

Vingegaard, selvfølgelig, som kom til Touren som reserve på Jumbo-Visma og debutant i verdens største cykelløb. Her tre uger senere er hans liv forvandlet, og han fremstår nu som en af få, der måske på sigt kan true verdens aktuelt bedste etapeløbsrytter, Tadej Pogacar.

En ufattelig bedrift af den unge nordjyde. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at værtsnationen for dette fantastiske stævne kun formåede at hente en enkelt etapesejr, nemlig den første, hvor den franske darling Julian Alaphilippe helt som ventet kørte sig i gult.

Derefter blev det kun til ‘fransk’ etapesejr til storholdet Citroën-Ag2r - i kraft af australieren Ben O’Connor. Sponsorerne fik lidt valuta for pengene - og de franske hold fik forhåbentlig et vink med en vognstang om, at de må hive nogle store navne ind udefra, hvis de vil gøre sig gældende i topstriden i det her løb.

Franskmændene må fejre Guillaume Martins samlede ottendeplads som en sejr - og skal nu tænke 36 år tilbage i tiden for at mindes den seneste franske vinder af løbet.

Her er fem ting i årets Tour, som især stikker ud for mig:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tadej Pogacar er verdens aktuelt bedste etapeløbsrytter og har i en alder af 22 år allerede vundet Tour de France to gange. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP / Ritzau Scanpix

1. Den unge generation har sat sig tungt på løbet. Allerede i 2019 vandt Egan Bernal verdens største cykelløb, før Tadej Pogacar sidste år overrumplende slog til. Tidligt i år satte den 22-årige slovener sig tungt på løbet, og Jonas Vingegaard fulgte ham til dørs.

Der er lang vej tilbage i topstriden for de aldrende klassementryttere Uran, Fuglsang, Geraint Thomas, Nibali, Pinot og Bardet. Og Froome, som i år var en sølle figur i det løb, han og Team Ineos engang dominerede år efter år.

Bahrain-Victorious blev ransaget af fransk politi i en indledende dopingefterforskning, som indtil videre ikke har ført noget konkret med sig. Foto: Thomas Samson / AFP / Ritzau Scanpix

2. Bahrain-Victorious har været et af sæsonens bedste hold, og sejrsstimen er fortsat her i Touren. Det fik mange til at løfte øjenbrynene i forudsigelig skepsis. Det gjaldt også de franske myndigheder, som sendte en sværm af betjente ud for at ransage rytterhotellet som led i en indledende dopingefterforskning.

Et par dage senere vandt holdets slovenske udbrudskonge Matej Mohoric en etape og bragte sindene i kog med en uheldig jubelscene, hvor han lynede en imaginær lynlås hen over munden og tyssede på sine kritikere. Omertà!, skreg folk. Tavshed over alt!

Jeg forstår udmærket, at Mohoric havde behov for at ytre sig efter at have fået sit privatliv invaderet, sin telefon og computer gennemsøgt og holdt vågen til klokken to om natten. Hans gestikulation var dog ikke velvalgt, for den gav associationer til Lance Armstrongs tyrannisering af sine skeptikere for snart et par årtier siden.

Den australske topsprinter Caleb Ewan røg i asfalten på tredje etape, hvilket kostede ham en brækket kraveben og tidlig exit fra løbet. Foto: Shutterstock.

3. De mange styrt især i den første uge sprang mange i øjnene. Tourens første uge er altid præget af nervøsitet, fordi et helt felt af friske ryttere er mødt op for at præstere i det største udstillingsvindue i sporten.

I år var det, som om debatten stak helt af - nok fordi, store navne som Roglic, Woods, Lopez, Geraint Thomas, Mads P. og dusinvis af andre røg ned allerede på første etape. Det måtte være Tour-arrangør ASO’s skyld, mente nogle, mens andre pegede på rytterne selv. Alle skød på alle, men styrt er nu engang bare en del af spillet.

Når der skal findes en vinder, vil rytterne løbe den risiko, der er nødvendig for at komme først. Og nogle gange går det så galt. Endog frygteligt galt. Men sådan er cykelsport, og det kan og skal der ikke laves om på.

Seks dage i gult blev det til for Mathieu van der Poel. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

4. Mathieu van der Poel kom, så og sejrede - for så at skride i utide for at kunne nå at forberede sig til OL i mountainbike. Jeg forstår sådan set godt, at han prioriterer OL, men han kunne godt lige være blevet hængende en uge mere.

Der er ingen tvivl om, at han er en af de helt store gaver til cykelsporten, og det var fantastisk at se ham i sin første Tour, hvor han vandt anden etape på Mûr de Bretagne med overlegen kørsel, for så at køre i gult i seks dage.

Han løftede hele Alpecin Fenix-holdet, som også var med for første gang og kunne rejse hjem med to etapesejre. Jeg ser frem til at se Van der Poel gennemføre løbet næste år, hvor det begynder i København.

Matej Mohoric vinder 19. etape. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

5. Mange udbrud kørte hjem i år, og det kan man - ud over rytterne, naturligvis - takke Tour-arrangør ASO for.

Allerede ved præsentationen af årets Tour-rute i Palais de Congrès i Paris sidste år stod det klart, at den her rute indbød til meget offensiv kørsel, og det viste sig at holde stik. Det har været småt med langstrakte, kedsommelige dødsejlere af etaper i år, hvor vi så i stedet har fået spændende cykelløb fra start til slut.

Selv de traditionelt kedelige transportetaper viste sig som både interessante og dramatiske. Mere af det!