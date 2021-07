Rasmussen efter opvisning: - Hævnen er sød

BORDEAUX (Ekstra Bladet): Onsdag aften og natten til torsdag var der heftig aktivitet på cykelholdet Bahrain-Victorious' holdbus og hotel.

Dusinvis af franske betjente havde nemlig udbedt sig træningsfiler og mobiltelefoner, mens der samtidig blev ledt efter andre interessante ting som led i en indledende dopingefterforskning.

Der blev ikke fundet noget, og fredag var der så svar på tiltale, da holdets Matej Mohoric kørte sin anden og holdets tredje etapesejr hjem efter en stærk afslutning fra udbruddet.

- Mohoric er bare en stærk cykelrytter, der på ny viste de andre, hvordan det skal gøres.

- At han så også med sin vinder-gestus fik sendt en hilsen til det franske gendarmeri, der holdt holdet vågen til kl. 2 natten til torsdag, vidner om et vist overskud.

- Man kan sige, at hævnen er sød, siger Ekstra Bladets Tour-ekspert, Michael Rasmussen.

Han har flere gange under denne Tour været ude med riven over for de danske ryttere, fordi de ikke - med først 11 og nu 10 - mand i feltet ikke har været i stand til at køre udbrud.

Men det ændrede sig fredag, hvor både Casper Pedersen (DSM) og Michael Valgren (EF Education-Nippo), sad, hvor de skulle.

- Det var glædeligt, at der endelig var danskere med i det afgørende udbrud, der skulle køre om sejren. Det har vi ikke været vant til på de mange udbrudsetaper.

- Men i dag havde både Casper P. og Valgren fået skruet benene rigtigt på.

- Det er altid sjovere at være med til at køre om sejren. Det var de to danskere efter i mange dage at have været statister. Det må være en dejlig følelse for dem.

- Man skal huske på, at det aldrig er nemt i Tour de France, så det er et godt sidste indtryk at tage herfra med, påpeger Michael Rasmussen, der især hæfter sig ved Pedersens tredjeplads.

- Det er fint for Casper Pedersen at få en tredjeplads. Og for holdet. Det er deres bedste placering i denne Tour.

- Der har ikke været den største optimisme, der har præget DSM under denne Tour. Der har i modsætning til sidste år været rigtig langt mellem snapsene, siger Michael

Dagens top

- Det er klart Matej Mohoric. Han reddede allerede sin Tour med sejren på 7. etape, og han kunne egentlig i ro og mag være trillet til Paris med et smil på læben.

- Men sloveneren er blevet ved med at vise stor kørelyst. Og i dag var han med afstand stærkeste mand på endnu en vanvittigt hurtigt kørt etape - dengang var det 45,5 km/t på 249 km, mens det fredag var 47,9 km/t på 207 km.

- Når man på sådan en hurtig etape er i stand til at køre alene på de sidste 26 km, vidner det om en enorm styrke.

Dagens flop

- Trek-Segafredo. Med tre ryttere repræsenteret i det 20 mand store udbrud, der gradvist på grund af det høje tempo blev mindre og mindre, kunne sportsdirektør Kim Andersen godt have forventet noget mere end en sjette-, en tiende- og en elvteplads.

- Vi er naturligvis sent i løbet på 19. etape, og mange kører rundt med trætte ben, men med så stor en tilstedeværelse burde det have kastet noget mere af sig.